NBA Free Agency News und Gerüchte: DeMar DeRozan entscheidet sich für Kings - Trade für Lauri Markkanen wird unwahrscheinlicher

Golden State Warriors vor Korb bei Lauri Markkanen

Lauri Markkanen schien in der vergangenen Woche wie der beste Spieler, der noch in absehbarer Zukunft getradet werden würde. In der Liga wächst nun laut Anthony Slater (The Athletic) die Überzeugung, dass der Finne bei den Jazz bleiben könnte. Ab dem 6. August dürfte Utah sich mit Markkanen auf eine Vertragsverlängerung inklusive neuen Vertragsbedingungen für das kommende Vertragsjahr einigen.

Das wurde in der Vergangenheit sehr selten praktiziert, könnte aber durch das neue CBA wieder relevanter werden. Die Magic einigten sich bereits auf einen solchen Deal mit Jonathan Isaac, der in der kommenden Saison deutlich mehr verdienen wird als in den Folgejahren. Dafür nutzte Orlando einen Teil ihres Cap Spaces diesen Sommer. Utah hat noch über 30 Millionen zur Verfügung, die Jazz waren nicht aktiv in der Free Agency.

Die Kings und Spurs waren wohl wie bei DeRozan auch an Markkanen interessiert, mit dem größten Eifer schienen jedoch die Golden State Warriors an einem Trade für Markkanen zu werkeln. Nach dem Abgang von Klay Thompson fehlt Stephen Curry auf dem Papier einiges an Unterstützung in der Offense, sollten die Warriors um ihren Superstar noch ein letztes Mal um einen Titel mitspielen wollen.