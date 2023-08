FC Bayern München, News und Gerüchte: Holt der FCB einen Weltmeister-Torhüter als neuen Backup für Manuel Neuer?

Der FC Bayern München hat offenbar einen argentinischen Weltmeister auf der Liste. Thomas Tuchel spricht über Steigerungspotenzial beim FCB und Lothar Matthäus kritisiert den Cheftrainer der Münchner. Die News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern München, News: Tuchel erklärt Verbesserungspotenzial des FCB

"Wir haben viele Dinge gut gemacht", zeigte sich Thomas Tuchel im Großen und Ganzen zufrieden mit der Generalprobe gegen die AS Monaco am Montagabend in Unterhaching (4:2). "Aber es gibt auch noch Steigerungspotenzial", richtete er seinen Blick direkt auf mögliche Verbesserungen: "Wir haben sehr gut begonnen, hätten in Führung gehen müssen, haben denn ein bisschen den Faden verloren durch eigene Fehler."

Positiv sieht Tuchel, dass man trotzdem ruhig geblieben sei und "verdient geführt" habe. Im zweiten Durchgang fehlte es ihm dann an Zug nach vorne: "Es war mir zunächst ein bisschen zu viel Ballbesitz in der eigenen Hälfte", erklärte der Bayern-Coach. "Wir müssen das Tempo hochhalten, das tut uns gut. Mit dem Supercup haben wir jetzt direkt einen Gradmesser. Wir fühlen uns gut vorbereitet, werden aber über Grenzen gehen müssen."