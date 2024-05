"Der egoistischste Spieler, den ich je gesehen habe": Liverpools Mohamed Salah angeblich der Schuldige im Streit mit Jürgen Klopp

Salah und Klopp gerieten beim 2:2 gegen West Ham am vergangenen Wochenende an der Seitenlinie aneinander, als der Coach den Ägypter kurz vor Schluss einwechseln wollte. Salah wollte dabei nicht die Hand seines Trainers schütteln und ihn auch nicht wie gewohnt umarmen. Allem Anschein nach war er unzufrieden damit, dass er in diesem für die Reds wichtigen Duell erst auf der Bank hatte sitzen müssen.

Souness sagte William Hill: "Ich glaube, Salah haut ab und verlässt Liverpool. Er war herausragend für Liverpool, aber wenn er in die Saudi Pro League wechselt, ist er in diesem Teil der Welt der allergrößte Star. Er hält sich zweifellos für etwas ganz Besonderes und war wohl wütend, dass er letzte Woche gegen West Ham nicht beginnen durfte. Diese Sache mit Jürgen Klopp ist wohl entstanden, weil er erst zehn Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. An diesem Streit hat Salah mehr Schuld als Klopp."