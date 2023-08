FC Bayern München, News und Gerüchte: Mehrere Vereine haben wohl Frans Krätzig im Auge

Bayern-Youngster Frans Krätzig sorgte beim Testspiel gegen den FC Liverpool per Traumtor für Furore, offenbar ist er jetzt bei anderen Klubs begehrt. Außerdem: Ein Ex-Rivale fürchtet sich vor Harry Kane. Die News zu Bayern München heute.

Krätzig, seit 2017 beim FCB, kommt normalerweise in der Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Dort absolvierte er vergangene Saison 32 Spiele (zwei Tore, drei Vorlagen). Sein Vertrag ist noch bis 2025 datiert.

"Früh aufstehen, Sport machen, kurz meditieren, bevor ich dann das Gleiche frühstücke", erklärte Tuchel zu seiner Morgen-Routine in einem Video auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern. Manchmal lässt er es aber auch ein bisschen schleifen, führte er aus: "Ich wünschte, ich wäre ein bisschen disziplinierter mit dem Meditieren und der Ernährung. Das ist bei mir immer so ein bisschen ein Auf und Ab."

© getty Min-Jae Kim gab gegen Kawasaki Frontale sein Bayern-Debüt.

Bayern München, News: Nationaltrainer Klinsmann gratulierte Kim zu Wechsel

Bayern Münchens Neuzugang Min-jae Kim hatte während des Entscheidungsprozesses für den Wechsel an die Säbener Straße zwar keinen Kontakt zu seinem Nationaltrainer Jürgen Klinsmann - nach Bekanntgabe des Transfers gratulierte Südkoreas Coach seinem Schützling jedoch.

"Unser Nationaltrainer hat mich in Ruhe gelassen, als es die Gerüchte gab. Als es jedoch perfekt war, schrieb mir Jürgen Klinsmann eine Textnachricht: 'Glückwunsch, das ist ein toller Verein!'", verriet Kim der Sport Bild.

Der 26-jährige Innenverteidiger kam für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel, hat in München bis 2028 unterschrieben. Die Bundesliga werde in seinem Heimatland bereits seit längerem verfolgt, betonte er: "Wegen Spielern wie Bum-kun Cha, Heung-min Son oder Hwang von RB Leipzig war die Bundesliga in Südkorea immer im Blick. In Mainz und Stuttgart sind Koreaner. Für mich ist es nun die Aufgabe, die Aufmerksamkeit zu pushen."

Für Südkorea hat Kim bislang 49 Länderspiele absolviert. Seit Ende Februar dieses Jahres ist Klinsmann sein Trainer bei der Landesauswahl, bisher gab es in vier Spielen unter dem ehemaligen Bayern-Stürmer noch keinen Sieg.

FC Bayern München: Die wichtigsten Termine der Vorbereitung des FCB