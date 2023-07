FC Bayern München fertigt Neuntligist FC Rottach-Egern im Testspiel mit 27:0 ab

Bayern München ist mit einem Torfestival in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee mit 27:0 (18:0) gegen den Neuntligisten FC Rottach-Egern locker-leicht durch.

Die Neuzugänge Konrad Laimer (20.) und Raphael Guerreiro (74.) feierten ihr Debüt jeweils mit einem Tor. Min-Jae Kim radelte am Rande auf einem Hometrainer erstmals im Bayern-Dress und schaute seinen neuen Kollegen zu.

Jamal Musiala (3., 13., 36., 42., 44.) und Mathys Tel (22., 25., 28., 34., 41.) trafen wie der eingewechselte Marcel Sabitzer (49., 64., 66., 70., 72.) gleich fünfmal. Serge Gnabry (4., 12., 43.), Alphonso Davies (8.), Noussair Mazraoui (27.), Dayot Upamecano (31.) und Leroy Sane (35.) erzielten die weiteren Tore vor der Pause.

Danach wechselte Tuchel im Stadion am Birkenmoos einmal komplett durch. Neben Sabitzer und Guerreiro waren auch Ryan Gravenberch (84.), Kingsley Coman (86.) und Sadio Mane (90.) noch erfolgreich. Kleinere Sorgenfalten gab es bei Eric Maxim Choupo-Moting. Der Stürmer musste nur zehn Minuten nach seiner Einwechselung wieder ausgewechselt werden. Er wurde durch Paul Wanner ersetzt. Auch Mathys Tel ist angeschlagen.

Die Bayern weilen noch bis Donnerstag zur Vorbereitung am Tegernsee. Von Montag an bis 3. August begeben sie sich auf Asienreise. In Tokio finden weitere Testspiele gegen Champions-League-Sieger Manchester City (26. Juli) und Kawasaki Frontale (29.) statt, in Singapur ist der FC Liverpool (2.8.) Gegner.

Die Generalprobe für die neue Saison steigt am 7. August in Unterhaching gegen die AS Monaco. Das erste Pflichtspiel ist der Supercup fünf Tage später gegen Pokalsieger RB Leipzig, am 18. August beginnt für den Titelverteidiger die Bundesliga-Saison bei Werder Bremen.

FC Bayern München vs. FC Rottach-Egern 27:0 (18:0) Tore 1:0 Musiala (3.), 2:0 Gnabry (4.), 3:0 Davies (8.), 4:0 Gnabry (12.), 5:0 Musiala (13.), 6:0 Laimer (20.), 7:0 Tel (22.), 8:0 Tel (26.), 9:0 Mazraoui (27.), 10:0 Tel (28.), 11:0 Upamecano (31.), 12:0 Tel (34.), 13:0 Sané (36.), 14:0 Musiala (36.), 15:0 Musiala (41.), 16:0 Musiala (42.), 17:0 Gnabry (42.), 18:0 Musiala (44.), 19:0 Sabitzer (49.), 20:0 Sabitzer (64.), 21:0 Sabitzer (66.), 22:0 Sabitzer (71.), 23:0 Sabitzer (72.), 24:0 Guerreiro (74.), 25:0 Grevenberch (84.), 26:0 Coman (86.), 27:0 Mané (90.) Aufstellung FCB 1. HZ Ulreich - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies - Kimmich, Laimer, Musiala - Gnabry, Sané, Tel Aufstellung FCB 2. HZ Schenk - Kabadayi, Sarr, Stanisic, Guerreiro - Sabitzer, Gravenberch, Goretzka - Mané, Coman, Choupo-Moting Gelbe Karten -

90. Pünktlich ist Schluss. Der FC Bayern München gewinnt sein Testspiel gegen den FC Rottach-Egern mit 27:0.

90. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 27:0. Auch Mané bekommt noch seinen Treffer. Mit Wucht knallt er die Kugel aus ähnlicher Position wie Coman an Weiß vorbei ins Tor. Der Ball war wohl auch noch abgefälscht.

86. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 26:0. Jetzt darf sich auch Coman in die Torschützenliste eintragen. Trocken hämmert er das Leder aus halbrechter Position in die Maschen.

84. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 25:0. Aus gut 20 Metern nimmt Gravenberch Maß und hämmert das Leder in die Maschen. Da hatte Weiß dieses Mal keine Chance.

78. Gleich zweimal haben die Bayern den Torschrei auf den Lippen, Weiß pariert aber zweimal sehr stark. Zunächst ist er bei einem Schuss von Sabitzer zur Stelle, danach hält er auch den Versuch von Goretzka aus der zweiten Reihe.

74. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 24:0. Jetzt darf Guerreiro nach seinen Assists auch den Premieren-Treffer bejubeln. Bei einer Flanke vergisst die Defensive von Rottach-Egern den Portugiesen am zweiten Pfosten. Von da aus schiebt er ein.

72. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 23:0. Der Österreicher macht tatsächlich die fünf voll. Guerreiro ist auf links frei durch und bringt eine flache Hereingabe. Sabitzer schaltet wieder am schnellsten und trifft sehenswert per Hacke.

71. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 22:0. Und Sabitzer macht weiter. Die Defensive von Rottach-Egern ist unsortiert, weshalb Sabitzer plötzlich völlig frei im Sechzehner an den Ball kommt. Alleine vor Weiß lässt er sich dann nicht zweimal bitten.

66. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 21:0. Sabitzer schnürt den Hattrick. Wieder ist der Österreicher in der Mitte sehr frei. Nach einer Flanke von Guerreiro, der seinen ersten Assist im FCB-Dress feiert, läuft der Österreicher schön ein und trifft.

64. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 20:0. Na geht doch. Es ist erneut die Co-Produktion Mané-Sabitzer, die hier für den zweiten FCB-Treffer nach der Halbzeit sorgt. Der Senegalese ist auf links frei durch und spielt scharf in die Mitte. Dort muss Sabitzer dann nur noch den Fuß hinhalten.

60. Mehr als eine Viertelstunde ist in der zweiten Halbzeit schon gespielt und bislang hält Rottach-Egern sehr gut dagegen. Erst ein Treffer ist gefallen nach der Pause.

56. Nach nur zehn Minuten verlässt der angeschlagene Choupo-Moting den Rasen und wird durch Wanner ersetzt. Unmittelbar danach knallt Guerreiro den Ball nach einer Flanke des Youngsters an den Pfosten.

53. Goretzka schickt Sabitzer in den Strafraum. Der Österreicher nimmt den Ball gut mit, doch Weiß ist zur Stelle und spitzelt den Ball gerade noch so weg.

49. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 19:0. Mané bringt einen Ball scharf in die Mitte, wo Sabitzer nach Parade Weiß den Fuß noch reinhalten kann und ihn ins Tor bugsiert.

48. Weiß muss in Halbzeit zwei zum ersten Mal eingreifen. Gegen Coman bleibt der Keeper aber Sieger. Sonst wäre es wohl eng geworden.

46. Für die zweite Halbzeit wird bei den Bayern ordentlich durchgewechselt. So wird der FCB in Halbzeit zwei auflaufen: Schenk - Kabadayi, Sarr, Stanisic, Guerreiro - Sabitzer, Gravenberch, Goretzka - Mané, Coman, Choupo-Moting.

45. Pünktlich ist Schluss. Die erste Halbzeit ist abgepfiffen.

44. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 18:0. Laimer spielt einen schönen Steilpass auf Musiala, der der Defensive von Rottach-Egern komplett entwischt ist. Alleine vor Keeper Weiß umkurvt er diesen und schiebt ein.

43. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 17:0. Gnabry macht seinen dritten Treffer. Der starke Musiala bekommt im Strafraum etwas zu viel Platz und kann den Nationalspieler freispielen. Gnabry bezwingt Weiß dann per Flachschuss.

42. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 16:0. Musisla trifft nun wieder selbst. Nach Vorarbeit von Gnabry ist er zur Stelle und netzt ein.

41. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 15:0. Musiala setzt im Mittelfeld wieder zu einem seiner unwiderstehbaren Antritte an und lässt fünf, sechs Gegenspieler aussteigen. Es folgt der Pass auf Tel, der dann keine Probleme mehr hat.

36. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 14:0. Jetzt darf wieder Musiala ran. Sané wird geschickt und legt vor Keeper Weiß quer. Musiala steht dort ganz frei und trifft.

35. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 13:0. Dieses Mal glänzt Tel als Vorbereiter. Am Strafraumeck kann der Franzose zu Sané spielen. Aus wenigen Metern drückt dieser den Ball über die Linie.

34. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 12:0. Schöner Pass von Musiala aus der Tiefe aus Gnabry. Der Nationalspieler legt dann sehr uneigennützig auf Tel quer, der ins leere Tor einschiebt.

31. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 11:0. Nach einer Ecke kann Rottach-Egern den Ball nicht klären. Upamecano bekommt den zweiten Ball auf dem Kopf serviert und bringt ihn links unten im Tor unter.

28. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 10:0. Musiala legt einen Ball aus dem Mittelfeld schön für Tel ab. Der Franzose lässt sich die Chance nicht nehmen und macht seinen dritten Treffer des Abends.

27. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 9:0. Bei einem Distanzschuss von Mazraoui sieht Rottach-Torhüter Weiß nicht ganz so gut aus. Er steht etwas zu weit vor seinem Kasten und kann nur zusehen, wie der Ball oben links einschlägt.

26. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 8:0. Tel macht das ein wenig besser. Musiala schickt den Stürmer steil, im anschließenden Duell mit Weiß bleibt Tel der Sieger.

25. Einer der wenigen FCB-Torschüsse, der sein Ziel verfehlt. Upamecano köpft eine Flanke von Laimer über den Kasten.

22. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 7:0. Und jetzt hat auch Tel seinen Treffer. Der Franzose wird von Laimer am Strafraumeck bedient und hämmert das Leder im Anschluss kompromisslos in die Maschen.

20. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 6:0. Ein sehr schön herausgespielter Treffer der Bayern. Laimer erobert im Mittelfeld den Ball und passt auf Gnabry. Der steckt dann wiederum auf den durchgestarteten Laimer durch, der das Leder sehenswert über Keeper Weiß ins Tor lupft. Es ist der erste Treffer für den Österreicher im FCB-Trikot.

16. Nach einem Pressschlag zwischen Weiß und Tal bleibt Letzterer etwas längerer liegen. Nach kurzer Pause berappelt sich der Franzose aber wieder und kann weitermachen.

13. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 5:0. Und dieses Mal macht es Musiala selbst. Der Mittelfeldspieler tanzt zunächst Weiß im Eins-gegen-Eins aus und legt dann die Kugel flach ins Eck.

12. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 4:0. Doppelpack Gnabry. Sehr dynamisch dringt Musiala in den Strafraum ein und kann eigentlich selber abschließen. Er entscheidet sich aber für den Querpass auf Gnabry, der Weiß mit einem platzierten Schuss ins Eck bezwingt.

10. Rottach-Keeper Weiß rettet zweimal gut. Zunächst bleibt er im Eins-gegen-Eins gegen Sané Sieger, danach pariert er auch den Schuss von Davies aus der zweiten Reihe.

8. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 3:0. Gnabry spielt einen schönen Steilpass auf Sané, der mit dem Ball in den Sechzehner vordringt. Dort legt er auf den mitelaufenen Davies quer. Der Kanadier hat dann keine Probleme.

7. Nach einem geblockten Schuss von Musiala bekommen die Bayern den ersten Eckball zugesprochen. Diese bringt aber nichts ein.

4. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 2:0. Gleich das nächste hinterher. Wieder ist Davies auf links durch, dieses Mal findet er in der Mitte aber einen Abnehmer. Gnabry muss nur noch den Fuß hinhalten.

3. Toooor! FC Bayern vs. FC Rottach-Egern 1:0. Und da klingelt es schon. Musiala hat nach einem Zuspiel von Davies zentral vor dem Kasten zu viel Platz. Der Nationalspieler macht zwei, drei Schritte, lässt alle austanzen und schiebt ein.

2. Das erste kleinere Ausrufezeichen der Bayern. Auf links wird Davies steil die Grundlinie lang geschickt. Von dort flankt der Kanadier flach in die Mitte, Rottachs Keeper ist aber zur Stelle.

1. Auf geht's. Schiedsrichter Maximilian Hafeneder hat die Partie freigegeben.

Vor Beginn: So wird der FC Bayern auflaufen: Ulreich - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies - Kimmich, Laimer, Musiala - Gnabry, Sané, Tel.

Vor Beginn: Rund um das Trainingslager am Tegernsee hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit offensiven Aussagen zur Transferplanung des FCB für Aufsehen gesorgt. Ein Kommentar zum Auftritt des 71-Jährigen.

Vor Beginn: Nicht im Kader wird Thomas Müller stehen. Der 33-Jährige ist wegen muskulärer Probleme an der linken Hüfte abgereist.

Vor Beginn: In Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphaël Guerreiro (BVB) könnten heute gleich zwei Neuzugänge ihr Debüt für den FC Bayern geben.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Rottach-Egern. Anpfiff im Stadion am Birkenmoos ist um 18.30 Uhr.

FC Bayern München vs. FC Rottach-Egern heute live im Free-TV und Livestream

Von der Begegnung zwischen dem FC Bayern München in Rottach-Egern wird es keine TV-Übertragung geben. Stattdessen müsst Ihr auf einen Livestream zurückgreifen.

Dabei könnt Ihr zwischen dem FCB-Sender FC Bayern TV und dem YouTube-Kanal der Münchner wählen.

