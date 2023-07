FC Bayern München verliert gegen Manchester City - Kyle Walker als Kapitän der Citizens

Für den FC Bayern stand der erste Härtetest an. Doch nach wie vor sind viele Fragen offen.

Wie kompliziert der Transfersommer für den FC Bayern noch werden könnte, machte beim ersten Härtetest der Saison gleich einmal Pep Guardiola deutlich. Der Teammanager von Manchester City machte Kyle Walker beim 2:1 (1:0) gegen den deutschen Rekordmeister kurzerhand zum Kapitän - dabei will der Verteidiger unbedingt nach München wechseln.

Guardiola wollte wohl ein Zeichen an den Ex-Klub setzen. Der Poker um Walker (33) ist längst in vollem Gange, am Rande der Partie in Tokio soll es Verhandlungen zwischen den Klubs gegeben haben. Auch im Werben um Superstar Harry Kane bleiben die Bayern hartnäckig.

Doch für Trainer Thomas Tuchel war dies erst einmal zweitrangig. "Wir fokussieren uns auf die Spieler, die dabei sind. Wir zerbrechen uns nicht den Kopf, wir haben genug zu tun, die Mannschaft nach vorne zu bringen", sagte er zu den vielen offenen Fragen um seinen Kader.

"Das war gut für die Beine, gut, um in die Abläufe reinzukommen. Es gibt Sachen, die wir verbessern können. Wir müssen anfangen, die Tore zu machen", sagte Jamal Musiala.

Der Test gegen den Champions-League-Sieger brachte aber noch wenig Aufschlüsse. James McAtee gelang in der 22. Minute die Führung für City, Mathys Tel (81.) glich aus, ehe Aymeric Laporte (86.) traf.

Tuchel wechselte angesichts der Strapazen zur Halbzeit die komplette Mannschaft aus. Auch Guardiola rotierte und brachte unter anderem Top-Torjäger Erling Haaland und Final-Torschütze Rodri.

FC Bayern: Abgespeckter Kader auf Asienreise

Bei den Bayern fehlten Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Raphael Guerreiro und Eric Maxim Choupo-Moting, die gar nicht erst nach Asien mitgereist waren. Zudem verzichtete Tuchel auf sein Innenverteidiger-Duo Min-Jae Kim und Matthijs de Ligt (beide Trainingsrückstand).

Überlagert wurde die Partie aber von den zahlreichen Spekulationen um den künftigen Bayern-Kader. Bayern-Präsident Herbert Hainer hob etwa die Bedeutung eines Transfers von Wunschstürmer Harry Kane für die gesamte Liga hervor. Der Engländer sei "definitiv ein hoch attraktiver Spieler, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Torschützenkönig. Insofern würde er uns und der Bundesliga guttun. Keine Frage", sagte Hainer.

Der Transfer des 29 Jahre alten Torjägers genießt bei den Münchnern höchste Priorität. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe sind nicht mit nach Japan geflogen, um mit Tottenhams Präsident Daniel Levy in den nächsten Tagen weitere Verhandlungen über den 100-Millionen-Deal zu führen.

Bei Walker steht eine Entscheidung offenbar bevor. Laut Medienberichten sollen sich die Bayern mit dem englischen Nationalspieler bereits geeinigt haben. "Ich weiß, dass beide Vereine in Kontakt sind, wir werden um ihn kämpfen", sagte Guardiola vor dem Spiel. Es geht um die Ablöse.

Immer konkreter wird auch der Abschied von Angreifer Sadio Mane, der gegen City zur Pause eingewechselt wurde, nach Saudi-Arabien. Nach Informationen von Sky trifft sich Manes Berater Björn Bezemer in dieser Woche mit Vertretern des interessierten Klubs Al-Nassr.

Hainer bestätigte die Verhandlungen. "Der FC Bayern ist darüber informiert. Das gehört zum guten Stil", sagte er: "Aber das sind nur erste Gespräche." Es bleibt kompliziert im Münchner Transfersommer.

FC Bayern München vs. Manchester City: 1:2 (0:1) Tore 0:1 McAtee (21.), 1:1 Tel (82.), 1:2 Laporte (86.) Aufstellung FC Bayern 1. Halbzeit: Sommer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies - Kimmich, Laimer - Sané, Musiala, Coman - Gnabry 2. Halbzeit: Ulreich - Sarr, Stanisic, Tikvic, Krätzig - Goretzka, Gravenberch - Wanner (83. Pavlovic), Vidovic (82. Ibrahimovic), Mané - Tel Aufstellung Manchester City 1. Halbzeit: Ederson - Walker, Stones, Dias, Ake (29. Akanji), Lewis, Kovacic, B.Silva, McAtee, Grealish, Alvarez 2. Halbzeit: Ederson - Cancelo, Laporte, Akanji - Rodri, Philips - Bobb, Silva (72. Perrone), Foden, Gomez - Haaland Gelbe Karten -

FC Bayern München vs. Manchester City: Testspiel des FCB im Liveticker zum Nachlesen

Nach Abpfiff: Das wars von dieser Stelle für heute. Einen schönen Nachmittag noch und bis dann!

Nach Abpfiff: Ernsthaft startet die Saison für die Bayern am 12.8. mit dem Supercup gegen Leipzig. Für City gehts am 6.8. schon wieder los mit dem Finale im Community Shield gegen den FC Arsenal.

Nach Abpfiff: Wie gehts weiter? Beide Teams verweilen noch ein wenig in Asien. Man City spielt am Sonntag (13:00 Uhr) in Seoul gegen Atletico Madrid, die Bayern bleiben vor Ort, treffen bereits am Samstag (12:00 Uhr), erneut in diesem Stadion, auf Kawasaki Frontale. Das ist übrigens das Team, das vom ersten Test-Gegner Citys, Yokohama, als Meister abgelöst wurde und die vergangene Saison als Zweiter beendete.

Nach Abpfiff: Am Ende könnte man sagen, die Kadertiefe machte den Unterschied. Mit Einschränkungen. Aus der ersten Hälfte, die die Bayern mindestens auf Augenhöhe gestalten konnten, ging City mit einer knappen Führung hervor. Nach der Pause wechselten beide Teams praktisch komplett durch, City konnte das ohne Qualitätsverlust tun. Und die Engländer wurden tonangebend. Allerdings gelang dem zweiten Anzug der Münchner der zwischenzeitliche Ausgleich. Das sollte man auch nicht unterschlagen.

FC Bayern München vs. Manchester City: Testspiel des FCB im Liveticker - 2. Halbzeit

90.+3. | Schlusspfiff!

90.+1. | Und fast noch einmal eine Chance für die Bayern. Über den zweiten Ball halten sich die Münchner vorne. Gravenberch setzt Krätzig auf links im Strafraum ein, aber der gerät bei der Flanke zu sehr unter den Ball, der Vorstoß verpufft.

90.+1. | Drei Minuten extra.

FC Bayern München vs. Manchester City: Laporte zum 1:2!

86. | Tooor! Bayern - MANCITY 1:2. Scheint aber jetzt doch noch eine Entscheidung zu geben. Erstklassig von Foden eingelaufen, wird er mit einem Steckpass zur Grundlinie eingesetzt, scheitert zunächst an einer weiteren Glanzparade von Ulreich, Foden kommt an den Abpraller, legt zurück und Laporte kann aus kurzer Distanz einnetzen.

84. | Dann sogar noch eine Großchance für City nach einer Ecke. Am Torraum kommt Laporte frei zum Kopfball. Der hätte auch rechts unten gepasst. Ulreich mit einer Glanzparade, tauchte genau richtig ab.

FC Bayern München vs. Manchester City: Wechsel FCB

83. | Und Pavlovic kommt für Wanner.

82. | Dann haut Tuchel noch alles raus, was auf der Bank geblieben war. Ibrahimovic ersetzt Vidovic.

FC Bayern München vs. Manchester City: Tel zum 1:1!

81. | Tooor! BAYERN - ManCity 1:1. Nanu. Hätte doch keiner mehr mit gerechnet. Starker Steckpass von Mane Richtung Grundlinie, Grätzig bringt den Ball scharf rein, Wanner verpasst am kurzen Pfosten, Ederson lässt nach vorne prallen. Und Tel kann aus drei Metern abstauben. Hatte gewisse Ähnlichkeiten mit dem Führungstreffer der Cityzens.

81. | Fast Standfußball

79. | Da ist ein Schuss aus dem rechten Halbfeld von Cancelo, der Ball fliegt in Richtung linke Eckfahne , vor etwas über 65.000 Zuschauern übrigens, schon ein echtes Highlight.

78. | Die Strafräume werden eigentlich gar nicht mehr bespielt.

75. | Fußballerisch viel tut sich in dieser Spielphase nicht. City hat halt viel Ballbesitz, ist auch viel Selbstzweck dabei.

73. | Wenn man sich den zweiten Anzug der Bayern hier gerade so vor Augen hält, ist eigentlich klar, wie weit ein Goretzka eigentlich von der Startelf weg ist. Und Mane ist ja praktisch schon irgendwie weg. Und Gravenberch?

FC Bayern München vs. Manchester City: Wechsel City

72. | Bei City geht jetzt auch der vorletzte Mohikaner aus der ersten Hälfte. Ederson bleibt uns ja erhalten. Für Bernardo Silva kommt Perrone ins Spiel.

68. | Gleich darauf auf der Gegenseite ein Abschluss der Engländer, als Bobb von rechts vor den Strafraum dribbelt und den Ball aus 20 Metern deutlich drüberhaut. Daraufhin müssen alle erst einmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen. Wird alles nachgespielt.

67. | Fast aber jetzt, aus dem Nichts, eine gute Möglichkeit für die Bayern. Mane wird aus dem rechten Halbfeld von Wanner in Szene gesetzt, zieht von links nach innen, wird aber beim Abschluss dann geblockt. Der Rest verpufft.

64. | Hört sich aus Münchner Sicht schlimmer an, als es wirklich ist, aber nach der Pause spielt eigentlich nur City. Aber hauptsächlich rum. Bayern erst mit fünf Pässen in der gegnerischen Hälfte. Und: nicht alle kamen an.

63. | Dann läsen sich die Bayern-Wechsel zur Pause wohl auch ganz anders.

61. | Aber wirklich überraschen kann das nicht, die "Bank" hat bei City schon eine andere Qualität, zumindest in dieser Vorsaisonphase. Bei den Münchnern fehlen mit de Ligt, Kim, Neuer, Guerreiro oder auch Müller und Choupo-Moting schon eine ganze Menge Akteure, die hier wohl sonst zum Einsatz gekommen wären.

52. | Folgerichtig gehört der erste Abschluss auch den Engländern, nach einer Ecke kommt Akanji zum Abschluss, stellt dabei aber Ulreich nicht wirklich vor große Herausforderungen.

51. | Den Massenwechsel scheinen aber zunächst die Citizens besser wegstecken zu können. Könnten wir beispielsweise am Ballbesitz festmachen, davon hat City nach dem Seitenwechsel nämlich deutlich mehr. Tuchel wirkt auch nicht ganz zufrieden im Augenblick.

48. | Bei so viel neuem Personal auf dem Platz müssen sich die Teams erst einmal wieder finden.

FC Bayern München vs. Manchester City: Wechsel beide Teams

46. | Böse Zungen würden sagen, nur der Ball ist derselbe geblieben. Tuchel wechselt komplett durch, auch bei Manchester City wird fleißig getauscht.

46. | Geht weiter.

FC Bayern München vs. Manchester City: Testspiel des FCB im Liveticker - Halbzeitpause

Halbzeit | Was steht nun an? Wahrscheinlich wird auf beiden Seiten jetzt tüchtig durchgewechselt. Bis das Spiel dann wieder richtig läuft, wird dann wohl ein bisschen dauern.

Halbzeit | Das war ziemlich ordentlich. Auch eingedenkt der Tatsache, dass beide Teams mitten in der Vorbereitung stehen, wobei die Cityzens schon ein wenig weiter sein sollten, steigen sie doch früher in die Saison ein. Und bei 34 Grad, auf dem Spielfeld dürfte es sogar wärmer sein, alle Achtung! Die Münchner mit einem deutlichen Chancenplus (8:4 Abschlüsse), aber noch torlos, die Cityzens führen dank eines Abstaubers von AcAtee. Ein Remis würde das Spielgeschehen besser wiedergeben.

FC Bayern München vs. Manchester City: Testspiel des FCB im Liveticker - 1. Halbzeit

45.+4. | Pause.

45.+2. | Sommer sorgt kurz vor dem Halbzeitpfiff noch für einen Aufreger, als er einen sanften Rückpass von Upamecano fast durch die Beine kullern lässt, im Fallen will der ihn ins Toraus befördern, Lewis holt sich die Kugel, bringt sie aus spitzem Winkel auf den Kasten und diesmal klärt Sommer zur Ecke. Ohne Folgen.

45.+1. | Gab ja eine kurze Verletzungsunterbrechung, zudem eine nicht erwähnte Trinkpause nach dem Tor. Ist hiermit nachgeholt.

45.+1. | Zwei Minuten gibts obendrauf.

44. | Und wieder die Bayern. Nach einer hohen Balleroberung gehts schnell am Strafraum quer, auf halblinks im Strafraum ist Coman ziemlich frei und hält sofort flach drauf. Glanzparade Ederson mit dem Fuß. Also einen Treffer hätten die Bayern langsam schon verdient.

43. | Kimmich mit der Ecke, irgendwie geht der Ball bis zum langen Pfosten durch, wo Mazraoui es schafft, den Ball zu verpassen. Den hätte er wirklich nur mit irgendeinem Körperteil berühren müssen.

42. | Wieder so eine gute Aktion von Sane aus dem rechten Halbfeld kommend, er zieht ins Zentrum, setzt Coman ein, der an der Strafraumgrenze lange eine Lücke sucht, aber dann von Lewis geblockt wird. Ecke von rechts.

38. | Wieder eine gute Szene für Lewis, mit dem Upamecano so seine Probleme hat, diesmal versucht Lewis es selbst, wird jedoch geblockt. Immerhin von Upamecano. Und es entwickelt sich ein guter Konter der Bayern, mit wenigen Pässen ist das Mittelfeld überbrückt und Musiala kommt von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Kann er besser. Scharf, aber zu mittig schließt er nach dem Querpass von Sane ab. Ederson hat rechtzeitig die Fäuste oben.

34. | Da war mehr drin. Kimmich fängt einen Ball ab und steckt an die Mittellinie. Sane übernimmt, auf links ist Mazraoui gestartet, aber das Zuspiel ist dann einen Tick zu ungenau. Walker ist gerade noch dazwischen.

33. | Jetzt aber wieder City mit einer kleinen Belagerung des Münchner Strafraums. Einmal von links mit Grealish angetestet, einmal über rechts mit Stones, aber dann nimmt man wieder den Fuß vom Pedal, sogar Ederson wird dann wieder ins Spiel einbezogen.

31. | Sonderlich beeindruckt zeigen sich die Münchner von diesem Gegentreffer nicht. Langsam, aber sicher übernehmen sie sogar die Spielkontrolle.

FC Bayern München vs. Manchester City: Wechsel City

29. | Ake, der seit der Szene eben mit Coman nach dem Block leicht angeschlagen ist, geht sicherheitshalber runter. Für ihn kommt Akanji. Praktisch, ein Wechsel weniger nach der Pause

29. | Sehr variabel präsentieren sich die Münchner auf der linken Seite, wo die Laufwege von Coman und Davies das Spiel schwer berechenbar machen. Sane, nominell rechts, zieht es auch eher ins Zentrum.

26. | Testspiel hin und her, die erste Halbzeit ist durchaus unterhaltsam. Und bleibt es weiter: Ederson geht ins Dribbling gegen Musiala, der prompt den Ball erobert und zentral Coman einsetzt, aber da ist die Deckung von City schon wieder formiert und Comans Schuss wird an der Strafraumgrenze geblockt. Das war ziemlich leichtsinnig von Ederson.

24. | Angesichts der guten Möglichkeiten der Münchner kommt diese Führung von City vielleicht doch etwas überraschend.

FC Bayern München vs. Manchester City: McAtee zum 0:1!

21. | Tooor! Bayern - MANCITY 0:1. Aber im Gegenzug fällt halt dann die Führung. Walker, pikant, den wollen ja bekanntlich die Münchner, der sollte deshalb heute womöglich gar nicht spielen, schickt Lewis im rechten Halbfeld steil. Der behauptet sich robust gegen Upamecano, legt im Strafraum quer. Alvarez scheitert quasi vom Elfmeterpunkt an einer Glanzparade von Sommer, aber der Ball kullert danach weiter Richtung Tor. Und McAtee, der die Situation noch nicht abgehakt hat, staubt aus drei Metern ab.

21. | Und nach gut 20 Minuten registrieren wir zwei Großchancen bei den Münchnern, dazu eine Halbchance. Bei City fällt in dieser Hinsicht nur das Schüsschen von Stones aus der Anfangsphase ein.

19. | Und die nächste Großchance für die Bayern. Freistoß aus 20 Metern, den versucht Sane direkt. Brillant über die Mauer gehoben, Ederson auf dem falschen Fuß erwischt. Und dann prallt der Ball rechts an die Oberkante der Latte!

17. | Großchance für die Bayern! Nach Ballgewinn von Laimer am eigenen Strafraum gehts schnell über Sane und Kimmich. Der weiter auf Musiala, und dann gehts richtig rasant durchs Mittelfeld, Musiala schickt Sane, der spielt Ederson aus, der Winkel ist dann schon sehr spitz, Sane legt zurück, Musiala hält aus zehn Metern drauf und Ederson klärt am kurzen Pfosten mit einer starken Fußparade!

16. | Mazraoui auf dem Weg zur Grundlinie rechts im Strafraum, mehr als eine Ecke springt dabei nicht heraus. Und die bringt dann auch keine Gefahr. Die City-Verteidigung klärt am kurzen Pfosten.

15. | Wieder die Bayern mit einem Vorstoß, wieder über die linke Seite, über Upamecano und Coman gehts zu Davies, der es dann bei den Übersteigern auf dem Weg in den Strafraum etwas übertreibt und letztlich den Ball verliert.

13. | Der statistische Anteil beim letzten Eintrag war übrigens rein optisch. Die Zahlen geben das nicht ganz her, nach denen haben die Münchner sogar etwas mehr Ballbesitz (55 Prozent).

11. | Zehn Minuten gespielt, ein erstes Zwischenfazit: Die Engländer wesentlich kontrollierter, mit längeren Ballbesitzphasen, aber bei den Münchner sieht das alles etwas zügiger aus. Coman wird auf links in Flankenposition gebracht, sein Ball an den Torraum fällt aber etwas zu lang für Gnabry aus: Ederson packt zu.

9. | Halbfeldfreistoß Grealish von der linken Seite, den kann Laimer per Kopf klären. City bleibt aber in Ballbesitz und setzt sich in der Hälfte der Bayern fest.

8. | Dann aber doch. Laimer steckt halblinks von der Mittellinie für Musiala durch, der Meter durchs Zentrum macht und dann in den Strafraum kurzpasst. Gnabry war schön eingelaufen, kam aber nicht mehr ganz ran. So fehlt weiter ein erster Abschluss der Bayern. Aber das sah schon recht vielversprechend aus.

7. | Jetzt schon auffällig, im Zentrum läuft bei den Münchnern alles über Laimer und Kimmich, gut erkennbar bei den ersten längeren Ballstafetten der Bayern. Aber nach vorne geht bei den Münchnern noch nichts.

5. | Die erste Möglichkeit nun für die Engländer. Über die rechts Seite wird der Angriff vorbereitet, Lewis setzt dann von der Grundlinie Stones ein, der aus der zweiten Reihe aber nur einen harmlosen Flachschuss lanciert. Muss Sommer gar nicht erst eingreifen.

4. | Beide Teams übrigens mit 14 Akteuren auf der Bank, das dürfte nach der Pause für einige Verwirrung sorgen. Viel Ballbesitz zunächst für die Cityzens.

2. | Die Partie von Anfang an mit hohem Tempo, außerdem hoch das Pressing beider Teams. Sieht zunächst nach einem Mittelfeldgefecht aus. Auf der Suche nach den Lücken

1. | Los gehts. Mit allem Luxus. Sogar der VAR könnte bei diesem Testspiel zum Einsatz kommen.

FC Bayern München vs. Manchester City: Testspiel des FCB im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vielleicht interessant angesichts der anhaltenden Gerüchte eines Wechsels zum deutschen Rekordmeister: Kyle Walker führt die Citizens heute als Kapitän aufs Feld.

Vor Beginn: Aber die jeweiligen Startelfaufstellungen geben vielleicht doch einen kleinen Einblick in die Denkweise der beiden Coaches, lassen vielleicht am ehesten ahnen, wie man sich künftige Startelfaufstellungen vorstellt, wenn nicht noch der ein oder andere durchs Transferfenster reinklettert, bevor es am 1. September zuschlägt.

Vor Beginn: Wirklich lohnend ist es nicht, die heutigen Aufstellungen mit denen der ersten Testspiele zu vergleichen. Ist es tatsächlich ja bei diesen Testspielen selten. Die Bayern wechselten gegen Rottach-Egern zwölf Mal, City gegen Yokohama dagegen immerhin nur elf Mal. Im Prinzip kommen eben alle Spieler zum Einsatz, die rechtzeitig beim Flieger waren.

Vor Beginn: Für beide Teams ist es das zweite Testspiel. Die Bayern schlugen im ersten beim Trainingslager am Tegernsee Rottach-Egern (9. Liga) 27:0. Die Cityzens dagegen befinden sich schon ein wenig länger vor Ort, spielten hier in Japan bereits gegen eine Filiale, die Yokohama F. Marinos (die City Football Group ist Anteilseigener), den amtierenden japanischen Meister, und gewannen 5:3.

FC Bayern München vs. Manchester City: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies - Kimmich, Laimer - Sané, Musiala, Coman - Gnabry

Sommer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies - Kimmich, Laimer - Sané, Musiala, Coman - Gnabry Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Ake, Lewis, Kovacic, B.Silva, McAtee, Grealish, Alvarez

Vor Beginn: Wenn die großen Teams durch Asien touren, wissen wir, es wird bald wieder ernst. Und es wird wieder verdammt viele Wechsel geben. Erst recht bei 34 Grad Celsius. Mit den Bayern und ManCity treffen heute in Japan zwei Vertreter des europäischen Hochadels aufeinander.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen dem FC Bayern und Manchester City!

FC Bayern München vs. Manchester City: Testspiel des FCB heute im TV und Livestream

Ihr wollt das Spiel live und in Farbe sehen? Dann habt Ihr gleich drei Anlaufstellen: RTL, Sky und DAZN.

Während die Übertragung von RTL die einzig kostenfreie Option im TV ist, müsst Ihr für den Livestream des Privatsenders zahlen. Diesen könnt Ihr via RTL+ empfangen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie gleich auf vier Kanälen live: Sky Sport Premier League, Sky Sport News (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD). Die Streams laufen wie gewohnt auf SkyGo oder WOW.

Bei DAZN empfängt Euch ab 12.30 Uhr die Stimme von Kommentator Mario Rieker. Drei Pakete bietet der Streamingdienst an: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

