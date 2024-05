Nächste Kyrie-Gala nach der Pause! Dallas Mavericks kommen gegen L.A. Clippers eine Runde weiter

Dallas Mavericks (W5) - L.A. Clippers (W4) 114:101 (BOXSCORE), Serie: 4-2

In der zweiten Runde wartet nun der Top-Seed der Western Conference, die Oklahoma City Thunder, die sich in Runde eins per Sweep gegen die New Orleans Pelicans durchsetzten. Spiel 1 findet in der Nacht auf Mittwoch um 3.30 Uhr in Oklahoma City statt.

Gerade einmal 2 Punkte hatte Kyrie Irving (30, 11/19 FG) zur Pause auf dem Konto, nach dem Wechsel folgten dann 28, sodass Dallas einen letztlich souveränen Sieg einfahren konnte, der im vierten Viertel nicht mehr in Gefahr geriet. Irving hat damit alle seine 13 Spiele gewonnen, in dem sein Team die Chance hat, eine Serie zu beenden.

Luka Doncic kam auf 28 Punkte (9/26 FG) und 13 Assists, allerdings wollte sein Dreier erneut nicht fallen (1/10). P.J. Washington (14, 4/8 3P) machte es besser, dazu machte Daniel Gafford (13) sein bestes Spiel in dieser Serie. Einziger Wermutstropfen für die Mavs war die Verletzung von Maxi Kleber (4, 1/3 3P), der zu Beginn des zweiten Viertels mit Amir Coffey kollidierte und dabei hart auf der rechten Schulter landete. Der Würzburger kehrte in der Folge nicht mehr zurück.

Die Clippers enttäuschten dagegen erneut auf ganzer Linie, von draußen ging wie in Spiel 5 überhaupt nichts (8/31 3P). James Harden (16, 5/16 FG, 0/6 3P, 13 Assists) und Paul George (18, 6/18 FG, 2/10 3P, 11 Rebounds) trafen wieder keinen Blumentopf. Bester Scorer war Norman Powell (20), dazu verbuchte Ivica Zubac (17, 11 Rebounds) ein Double-Double. Daniel Theis bekam erneut keine Chance.