FC Bayern München: Was beim Testspielsieg gegen die AS Monaco auffiel

Der FC Bayern München hat das fünfte und letzte Testspiel vor dem Supercup gegen RB Leipzig gewonnen. Der 4:2-Sieg gegen die AS Monaco lieferte Trainer Thomas Tuchel einige Erkenntnisse.

Auch dieser Montag stand beim FC Bayern München mal wieder ganz im Zeichen des zunehmend vergeblichen Pokers um Wunschstürmer Harry Kane. Tottenham Hotspur hat eine weitere Offerte für den 30-jährigen Engländer abgelehnt, die mittlerweile gebotenen 100 Millionen Euro reichen Daniel Levy immer noch nicht.

Fußball gespielt wurde unterdessen aber tatsächlich auch. Nach der Marketingreise durch Asien empfing der FC Bayern in heimischen Gefilden die AS Monaco. Weil in der Allianz Arena ein neuer Hybridrasen verlegt wird, stieg die Partie im Sportpark Unterhaching. Es war der letzte Test vor dem Pflichtspielauftakt: Am Samstag geht es im Duell mit DFB-Pokalsieger RB Leipzig um den Supercup.

FC Bayern: Musiala und Coman überzeugten gegen Monaco

Gegen Monaco gab erneut Mathys Tel den Mittelstürmer im 4-2-3-1-System, in vier von fünf Testspielen durfte der 18-Jährige beginnen. Rivale Eric Maxim Choupo-Moting fehlte nach seinen Kniegelenksbeschwerden erneut im Kader. Sollte Kane bis Samstag nicht doch noch verpflichtet werden, dürfte sich Trainer Thomas Tuchel gegen Leipzig an vorderster Front zwischen Tel und Serge Gnabry entscheiden.

Gnabry kam diesmal über den linken Flügel, per Elfmeter erzielte er das zwischenzeitliche 3:1. Die auffälligsten Münchner Offensivspieler waren aber Jamal Musiala und Kingsley Coman. Musiala bereitete Konrad Laimers Ausgleich zum 1:1 vor und erzielte das 2:1 nach einem genialem Dribbling selbst. Coman lieferte den Assist zum abschließenden 4:2 des eingewechselten Leroy Sané.

"Wir sehen schon, dass wir so spielen wie der Trainer will", sagte Musiala. "Aber wir haben noch Situationen, die wir besser ausspielen können." Tatsächlich vergaben die Münchner gute Chancen auf noch mehr Tore. Dennoch: Vier Treffer sowohl gegen den FC Liverpool als auch nun gegen Monaco sind eine beachtliche Ausbeute.

FC Bayern: Min-Jae Kim präsentierte sich unsicher

Bedenklich ist dagegen eher: Nach den drei Gegentoren gegen Liverpool setzte es gegen Monaco zwei, wiederholt mangelte es den Abwehrspielern an der nötigen Konzentration und Abstimmung.

Das zwischenzeitliche 0:1 verschuldete ausgerechnet der 50 Millionen Euro teure Neuzugang Min-Jae Kim mit einem verheerenden Ballverlust am eigenen Strafraum. Es war nicht sein einziger, auch in den Minuten 49 und 58 leistete er sich unerklärliche Fehlpässe. Schon bei seinem Debüt gegen Kawasaki Frontale hatte sich Kim im Passspiel unsicher präsentiert.

"Wir haben immer wieder Phasen drinnen, in denen wir die Konzentration nicht so hoch halten, in denen wir den einen oder anderen zu leichten Ballverlust haben und es nicht zu 100 Prozent konsequent zu Ende spielen", mahnte Laimer an und erwähnte explizit Kims "Eigenfehler" vor dem 0:1.

Insgesamt unterliefen Kim gegen Monaco acht Ballverluste. Damit einer mehr als den drei anderen eingesetzten Innenverteidiger Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano zusammen. Zwischen der Halbzeitpause und der 63. Minute verteidigte der anschließend ausgewechselte Kim erstmals an der Seite de Ligts. Die beiden gelten in der Innenverteidigung auf lange Sicht als Stammplatz-Favoriten - dafür muss sich Kim nach den ersten Eindrücken aber noch steigern.

FC Bayern: Konrad Laimer erstmals mit neuem Partner

Im zentralen Mittelfeld sprengte Tuchel gegen Monaco unterdessen erstmals in dieser Vorbereitung das Duo der Stammplatz-Favoriten. Joshua Kimmich fehlte aus Gründen der Belastungssteuerung im Kader, weshalb Leon Goretzka in der Startelf stand. Mit der Kapitänsbinde am Arm übernahm er die etwas offensivere Kimmich-Rolle. Neuzugang Konrad Laimer gab erneut den tieferen, absichernden Sechser.

Den besseren Eindruck der beiden hinterließ Laimer. Kein Münchner verzeichnete mehr Ballgewinne als der 26-jährige Österreicher. Im Aufbauspiel bot sich Laimer regelmäßig zwischen den beiden Innenverteidigern an, setzte aber auch weiter vorne Akzente. Sein sehenswertes Tor zum 1:1 war die Krönung einer starken Vorbereitung. Im Supercup gegen seinen Ex-Klub Leipzig dürfte Laimer an Kimmichs Seite beginnen.

