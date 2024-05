Wagner-Brüder erzwingen Spiel 7 gegen Cleveland und überstehen 50-Punkte-Gala von Donovan Mitchell

© getty

Franz Wagner startet stark - Banchero bringt es nach Hause

Orlando begann aufgrund der Verletzung von Gary Harris mit dem Jumbo-Lineup mit Jonathan Isaac (0, 0/5, 9 Rebounds), sodass Wagner auf der Zwei startete. Und der Berliner legte los wie die Feuerwehr. Mit zwei erfolgreichen Drives setzte der 22-Jährige sofort ein Zeichen und blockte auf der Gegenseite auch einen Dreier von Strus sowie ein Layup von Marcus Morris. 14 Punkte hatte Wagner nach einem Viertel angesammelt, dazu verwandelte Suggs zwei Dreier. Bei Cleveland ging von draußen nichts (1/8 3P), dafür fand Mitchell immer wieder Lücken.

Dennoch schien es so, als ob Orlando frischer war und die meisten 50/50-Bälle sichern konnte. Allerdings ließen die Gastgeber mit der Ausnahme von Wagner viel zu viel am Ring liegen, sodass Cleveland dank ihrer Guards (Mitchell: 19 PTS, Garland: 14) im Spiel blieben. Orlando schoss nur 41 Prozent in der Zone, obwohl Mobley einige Zeit mit Knöchelproblemen auf der Bank Platz nehmen musste. Die Cavs waren mit einem 49:53-Rückstand zur Pause sehr gut bedient.

Das sollte sich rächen, da Cleveland dank Mitchell mit einem 13:2-Lauf aus der Kabine kam. Der Guard verzog dennoch immer wieder das Gesicht und ging nach einem erfolgreichen Stepback-Dreier erst einmal zu Boden. Orlando konnte sich ein wenig sammeln und kam wieder heran, doch Cleveland scorte zu leicht durch Drives von Garland und Mitchell, der zum Ende des Viertels wieder da war und mit dem Buzzer auf 78:73 für die Cavs stellte.