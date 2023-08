FC Bayern München: Nach erneuter Operation - Comeback von Manuel Neuer erst 2024?

Beim FC Bayern München gibt es offenbar Befürchtungen, dass Manuel Neuer erst 2024 ins Bayern-Tor zurückkehren könnte. Das berichtet die Bild-Zeitung am Montagabend.

Zuvor hatte der FC Bayern verkündet, dass Neuer sich vor einer Woche einer erneuten Operation unterzogen hatte - "eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein" sei erfolgreich durchgeführt worden. Laut des Berichts sei das bereits die zweite nachträgliche Operation bei neuer. Bereits Ende Mai sei eine Schraube entfernt worden.

Grund für diese Entfernungen seien Schmerzen und Rückschläge im Training, heißt es. Deshalb gebe es eine "Planänderung", zitiert Bild eine nicht näher genannte Quelle beim FCB. Ein Neuer-Comeback sei mittlerweile zu "einer Frage von Monaten statt Wochen" geworden, so der Bericht.

Der FC Bayern gab zuletzt mit Yann Sommer, Alexander Nübel und Johannes Schenk drei der vier gesunden Torhüter im Kader ab - einzig Sven Ulreich ist derzeit noch für die Profis verfügbar. Beim Testspiel gegen die AS Monaco am Montagabend (4:2) lief er auf und machte seine Sache gut. Es ist davon auszugehen, dass er auch im Supercup gegen RB Leipzig am Samstag zwischen den Pfosten stehen wird.

Währenddessen schaut sich der FC Bayern München nach neuen Kandidaten um, die übergangsweise als Nummer eins fungieren, sich nach einer Neuer-Rückkehr - wann immer das sein mag - hinter ihn auf die Bank setzen würden. Dabei brachte Lothar Matthäus zuletzt David de Gea ins Spiel.