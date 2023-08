FC Bayern, News und Gerüchte: Lothar Matthäus rät FCB zu diesem Torwart

Geht es nach Lothar Matthäus, dann kann der neue Keeper des FC Bayern nur einer sein. Derweil wollen die Spurs-Fans Harry Kane behalten, während Pep Guardiola weiter auf einen Verbleib Kyle Walkers hofft. Die News und Gerüchte aus München.

© getty FC Bayern, News: Lothar Matthäus rät FCB zu David de Gea Der FC Bayern braucht einen neuen Torhüter, da der Wechsel von Yann Sommer zu Inter Mailand vor dem Abschluss steht - der Schweizer ist bereits in Mailand und absolviert am Montag seinen Medizincheck. Währenddessen steht das Comeback von Manuel Neuer weiter in den Sternen. Geht es nach Lothar Matthäus, kann es nur einen geben, der als Ersatz infrage kommt. "Ich würde als FC Bayern auf de Gea gehen. Und an de Geas Stelle zu den Bayern", sagte Matthäus zu Sport Bild über David de Gea, dessen Vertrag bei Manchester United im Sommer nicht verlängert wurde. Matthäus appellierte sogar förmlich an den Spanier, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: "Hier darf es nicht um Geld gehen: Die Chance für ihn, bei einem europäischen Spitzenverein zu spielen, ist doch eine riesige, tolle Herausforderung. Ich weiß nicht, ob er zu einem anderen Verein dieser Kategorie wechseln könnte." Matthäus fuhr fort: "Mit ihm hätten die Bayern einen Top-Mann als Neuer-Ersatz, der sogar dauerhaft Nummer 1 sein könnte, wenn Neuer - was wir alle nicht hoffen - nicht mehr zurückkommen sollte." Was auch noch für de Gea spreche: "De Gea ist im besten Torwartalter und hat seine Klasse bei Manchester United unter Beweis gestellt." Beim letzten Testspiel der Münchner am Montag gegen die AS Monaco wird derweil Sven Ulreich im Kasten stehen, der letzte verbliebene fitte Profi-Keeper im Kader.

© getty FC Bayern, Gerücht: Sofyan Amrabat kann sich Wechsel nach München vorstellen Thomas Tuchel würde gerne einen echten Sechser zum FC Bayern holen. Ein möglicher Kandidat kann sich derweil offenbar einen Wechsel nach München vorstellen. Wie sky berichtet, soll Sofyan Amrabat von der Fiorentina durchaus gewillt sein, zum FC Bayern zu wechseln. Allerdings befindet sich Amrabat derzeit mit Manchester United in Gesprächen, während es wohl keinen Kontakt zu den Bayern gibt. Er soll dort aber auf der Liste stehen. Ein solcher Wechsel wäre voraussichtlich aber nur möglich, falls Leon Goretzka den Verein noch verlässt. Und bislang zeigte sich Goretzka nicht an einem Wechsel interessiert.

© getty FC Bayern, News: Tottenham-Fans wollen, dass Harry Kane bleibt Der FC Bayern wartet weiter auf eine Antwort von Tottenham Hotspur auf das jüngste Transferangebot für Stürmer Harry Kane, das über 100 Millionen Euro liegen soll. Derweil spielte und glänzte Kane am Sonntag für die Spurs und traf gleich viermal gegen Shakhtar Donezk. Die Spurs-Fans im Stadion hatten eine klare Botschaft für ihren Superstar. Von den Tribünen waren Sprechchöre zu hören, die besagten: "Harry Kane, wir wollen, dass du bleibst." Das berichtete der Journalist Alasdair Gold. Ob Kane dies von seiner Entscheidung abbringt, seinen Vertrag an der White Hart Lane nicht zu verlängern und in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln zu wollen, ist unklar. Es gilt jedoch weiter als beschlossene Sache, dass Kane bis zum kommenden Wochenende, wenn die Spurs in die neue Premier-League-Saison starten, eine Entscheidung erwartet. Anschließend wolle er demnach nicht mehr wechseln und zur Not ein weiteres Jahr in London verbringen, wodurch er dann im kommenden Jahr ablösefrei wechseln könnte.

© getty FC Bayern, Gerücht: Malik Tillman vor Wechsel nach Eindhoven Der FC Bayern hat offenbar einen Abnehmer für Stürmer Malik Tillman gefunden. Wie sky berichtet, steht man kurz vor einer Einigung mit der PSV Eindhoven über ein einjähriges Leihgeschäft für eine Gebühr von einer Million Euro. Anschließend soll PSV eine Kaufoption im Wert von zwölf bis 14 Millionen Euro bekommen. Da Tillmans Vertrag beim Rekordmeister nur noch bis 2024 läuft, müsste man jenen zuvor allerdings noch um mindestens eine weitere Saison verlängern. In der Vorsaison war Tillman bereits für ein Jahr an die Rangers ausgeliehen, ehe er im Sommer nach München zurückkehrte.