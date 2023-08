FC Bayern München, News und Gerüchte: Duo vor dem Absprung - Vertragsgespräche bei Thomas Müller lassen auf sich warten

Mit Malik Tillman und Yann Sommer stehen die nächsten beiden Spieler unmittelbar vor einem Abgang beim FC Bayern. Thomas Müller könnte in seine letzte Saison beim deutschen Rekordmeister gehen. Außerdem: Zwei England-Legenden raten Harry Kane zum Wechsel. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© imago images FC Bayern, Gerücht: Tillman vor Wechsel nach Eindhoven Bayern-Youngster Malik Tillman steht offenbar vor einem Wechsel zur PSV Eindhoven in die Niederlande. Das berichtet Sport1. Von Spielerseite soll die Entscheidung bereits gefallen sein, nun müssen lediglich noch beide Vereine dem Deal zustimmen. Im Gespräch ist eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption oder Kaufpflicht. Bei Eindhoven soll Tillman die Nachfolge von Xavi Simons antreten, welcher zu PSG wechselte. In der vergangenen Saison war Tillman bereits verliehen. In Schottland erzielte er für die Glasgow Rangers in 43 Spielen zwölf Tore und fünf Assists. Beim FC Bayern hat er dennoch keine Aussichten auf genügend Spielzeit.

© getty FC Bayern, Gerücht: Sommer-Wechsel zu Inter fix Der Transfer von Yann Sommer zu Inter Mailand steht wohl unmittelbar vor dem Abschluss. Die Bild-Zeitung und Sport Bild berichten von einem Vollzug in den Verhandlungen. Sommer wechselt demnach für eine Ablösesumme von 6,75 Millionen Euro zu den Mailändern, wo er Nachfolger des zu Manchester United gewechselten André Onana wird. Dem Bericht zufolge soll der Deal in der kommenden Woche bekanntgegeben werden. Inter macht dabei jedoch nicht von einer Klausel in Sommers Vertrag gebrauch, die es ihm erlaubt hätte, für eine Summe von sechs Millionen Euro zu wechseln, da diese lediglich gegriffen hätte, wenn Manuel Neuer im August drei Pflichtspiele absolviert hätte. Die Italiener müssen dementsprechend 750.000 Euro mehr an den FC Bayern zahlen. Sommers Vertag beim deutschen Rekordmeister war noch bis 2025 gültig. Der Schweizer war erst im vergangenen Winter nach München gewechselt, um den verletzten Neuer zu ersetzen. Nach teils wackligen Auftritten in der Rückrunde entschied man sich jedoch beim FCB, weiterhin auf den deutschen Nationalkeeper zu setzen.

© getty FC Bayern, Gerücht: Letzte FCB-Saison für Müller? Thomas Müller könnte in seine letzte Saison für den FC Bayern gehen. Das geht aus einem Bericht des kicker hervor. Demnach gab es bislang noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Verhandlungen planen die FCB-Bosse offenbar erst im Herbst, weshalb Müller zum ersten Mal in seiner Profilaufbahn mit einem auslaufenden Vertrag in die neue Spielzeit gehen könnte. "Es macht mir unheimlich Spaß, die roten Farben jedes Jahr aufs Neue auf und neben dem Spielfeld hochzuhalten", hatte der 33-Jährige bei seiner letzten Vertragsverlängerung im Mai 2022 betont. Sein aktuelles Arbeitsverhältnis ist noch bis Ende Juni 2024 datiert.

© getty FC Bayern, News: England-Legenden raten Kane zu Wechsel Die zwei englischen Fußball-Legenden Rio Ferdinand und Gary Lineker haben Harry Kane zu einem Wechsel zum FC Bayern geraten. "Er hat seine besten Jahre für diesen Verein gegeben. Er verdient es, gehen zu können und zu sagen: 'Hört zu, Leute, vielen Dank. Lasst mich gehen und etwas anderes machen'", sagte Ferdinand bei talkSPORT über Kane. Der ehemalige englische Nationalverteidiger ist zuversichtlich, dass der Deal bald über die Bühne gehen wird: "Er ist weg. Ich denke, er wird jetzt gehen. Es hat so lange gedauert. Es ist eine andauernde Saga. Er wollte zu Manchester City gehen, aber man hat ihn nicht gelassen. Wieder Unruhen." Kane müsse sich die Frage stellen, "ob er der beste Torschütze in der Geschichte der Premier League werden", oder "ein paar Trophäen gewinnen" will. "Wenn er zu Bayern gehen würde, könnte er die Champions League gewinnen", so Ferdinand weiter. Auch Lineker rät dem 30-Jährigen, sich dem deutschen Rekordmeister anzuschließen. "Ich denke, dass Harry Tottenham verlassen wird - und das sollte er auch tun", sagte Lineker der Sun. Es ist die richtige Zeit für ihn, und der richtige Klub will ihn haben. München ist eine wundervolle Stadt und Bayern einer der größten Klubs im Weltfußball."