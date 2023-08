Diant Ramaj lässt die Kasse von Eintracht Frankfurt klingeln: Das steckt hinter dem Transfer-Coup der SGE

Randal Kolo Muani, Jesper Lindström, Rafael Borré - sie alle könnten Eintracht Frankfurt noch in diesem Sommer für viel Geld verlassen. Abseits davon hat jedoch ein völlig unbekannter Torhüter die Kasse der SGE klingeln lassen. Das steckt hinter dem Wechsel von Diant Ramaj zu Ajax Amsterdam.

Zum Sockelbetrag von acht Millionen gesellen sich demnach bis zu zwei Millionen Euro an Boni hinzu. Eine Summe, die für einen 21-jährigen Torhüter nahezu ohne Auftritte im Profibereich unglaublich scheint - und diesen in eine illustre Runde katapultiert.

Durch die drohenden Abgänge von zahlreichen Leistungsträgern wie Randal Kolo Muani oder Jesper Lindström hat Sportvorstand Markus Krösche eigentlich alle Hände voll zu tun. Doch still und heimlich hat er einen Wechsel eingetütet, der Eintracht Frankfurt eine ordentliche Stange Geld eingebracht hat - und damit war in dieser Form beim besten Willen nicht zu rechnen.

Zwar schoss der beidfüßige Ramaj in der Vergangenheit mit seinen riskanten Manövern hin und wieder über das Ziel heraus, sein Talent und das damit verbundene Entwicklungspotenzial sind aber unbestritten.

Mislintat sieht Ramaj in erster Linie als Investition für die Zukunft an. Mit seinem aggressiven Torwartspiel passt er perfekt ins Anforderungsprofil von Ajax, das für einen offensiven und mutigen Spielstil bekannt ist. Der Druck auf Amsterdams Nummer eins Geronimo Rulli (31) soll erhöht werden.

Der frühere Sportdirektor des VfB Stuttgart arbeitet seit Mai 2023 als Kaderplaner beim niederländischen Rekordmeister und verfolgt dem Vernehmen nach schon länger die Entwicklung von Ramaj, der sogar in der Schwaben-Metropole geboren ist.

Ramaj ist der breiten Öffentlichkeit kein Begriff. Bei gerade einmal zwei Profi-Einsätzen in seiner noch jungen Karriere ist das auch keine Überraschung. Trotzdem ist mit Ajax Amsterdam ein Spitzenteam, das regelmäßig in der Champions League anzutreffen ist, auf ihn gestoßen - und das ist vor allem auf einen Mann zurückzuführen: Sven Mislintat.

© imago images

Diant Ramaj: Kein Vorbeikommen an Kevin Trapp

Über seine Qualitäten war man sich auch in Frankfurt bewusst. An Kevin Trapp (Vertrag bis 2026) wäre für Ramaj in naher Zukunft dennoch kein Vorbeikommen gewesen, weshalb er schon länger Wechselabsichten gehegt haben soll.

Ramaj sei ein "großes deutsches Torhütertalent, welches wir nur sehr ungerne ziehen lassen", sagte Sportvorstand Markus Krösche bei der Verkündung des Wechsels: "Letztendlich sind wir Diants Wunsch, zu einem europäischen Topklub zu wechseln, in Verbindung mit sehr attraktiven wirtschaftlichen Parametern, nachgekommen. Diant wird seinen Weg gehen und wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste."

Nach einem Ersatz werden sich die Hessen aber wohl nicht umschauen, die Prioritäten liegen gekoppelt mit den möglichen Abgängen von einigen Stammkräften auf anderen Positionen. Zumal die SGE in Jens Grahl die perfekte Nummer zwei schon in ihren Reihen hat.

Der 34-Jährige, der ebenfalls eine Stuttgarter Vergangenheit hat, glänzte in der Vorbereitung mal wieder mit ansprechenden Leistungen. Grahl hat sich mit der Rolle des Ersatztorhüters zudem längst angefreundet. Auch deshalb wurde er bereits im Februar mit einem neuen Arbeitspapier bis 2026 ausgestattet.