BVB, News und Gerüchte: Nuri Sahin denkt offenbar über Besiktas-Job nach - lieber Cheftrainer bei Borussia Dortmund

BVB, News: Mats Hummels träumt vom Karriereende im "netten Küstenstädtchen"

Nach Marco Reus könnte der nächste Altstar den BVB verlassen: Der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund läuft im kommenden Sommer aus, die Zukunft ist ungewiss.

"Es besteht die Möglichkeit, dass es das letzte Champions-League-Spiel in diesem Stadion für mich war", erklärte der Innenverteidiger nach dem emotionalen Sieg gegen Paris Saint-Germain im Halbfinal-Hinspiel. Da sich der BVB mit diesem Spiel für die nächste Saison in der Königsklasse qualifiziert hat, würde das wohl nur bei einem Wechsel im Sommer zutreffen. In seinem Podcast "Alleine ist schwer", den er mit seinem Bruder und TV-Experte Jonas Hummels betreibt, ließ er sich dann zum Träumen verleiten.

Nachdem Mats Hummels erklärte, er habe selten gegen Teams aus baltischen Staaten gespielt, dafür hätte er "ein paar mehr Euro-League oder Conference-League-Jahre hinlegen müssen", erklärte Bruder Jonas, das sei ja eine Einladung, ihm daraufhin ein Angebot zu machen. Mit etwas Witz in der Stimme antwortete Mats: "Ich weiß auch nicht, wie deutlich ich es noch machen soll. Vertrag läuft aus."

Auch wohin es gehen soll, davon träumte der BVB-Innenverteidiger bereits: "Es gibt da tatsächlich ein paar Vereine, die ich geil finde, die vor allem in Italien und Spanien spielen und nicht Top-3 oder Top-4 sind, sondern ein bisschen weiter drunter." Dafür hat er jedoch gewisse Vorstellungen: "Da geht es dann ein bisschen um das Gesamtkonstrukt: wie sie Fußball spielen, die Fanbase, wie das Stadion da ist und ob man da ne geile Stimmung hat", erklärte Mats Hummels seine Anforderungen an mögliche Interessenten und zog das Fazit: "Da gibt es schon ein, zwei nette Küstenstädtchen in Spanien oder Italien, wo das Ganze ganz gut zusammenpasst."

Dabei ist der Weltmeister von 2014 sogar bereits aktiv auf einen Verein zugegangen, wie er verrät: "Ich habe mal einem Verein ausrichten lassen, dass ich den Verein cool finde und dass es eben so eine Möglichkeit wäre, über die man nachdenken könnte. Dann kam so als Antwort: 'Danke, dass du unseren Verein in Erwägung ziehst. Das haben wir nicht auf dem Schirm gehabt.'" Wie wahrscheinlich so ein Wechsel jedoch ist und ob er das einer Verlängerung beim BVB sogar vorziehen würde, da ließ sich Mats Hummels nicht in die Karten sehen. "Mal schauen", erklärte er nur zum Abschluss des Themas.