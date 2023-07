FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale: FCB mit Minjae und Tel von Beginn JETZT im Liveticker - 0:0

Nächstes Testspiel für den FCB, der FC Bayern bekommt es in Tokio heute mit Kawasaki Frontale zu tun. Wir tickern die Partie hier live mit!

Wird der FC Bayern den zweiten Test in Tokio für sich entscheiden? Die Antwort gibt es hier im Liveticker.

FC Bayern vs. Kawasaki Frontale - 0:0 Tore / Aufstellung FC Bayern Sommer - Mazraoui, Pavard, Minjae, Davies - Kimmich, Laimer - Sane, Musiala, Gnabry - Tel Aufstellung Kawasaki Frontale Ryong - Yamane, Ominami, Takai, Sasaki - Tachibanada, Schmidt, Miyashiro, Wakizaka (Seko 18.), Segawa - Kobayashi Gelbe Karten /

26. | Laimer ist wieder auf den Beinen und nimmt ebenfalls einen Schluck.

25. | Trinkpause! Beide Mannschaften nutzen die Verletzungsunterbrechung Laimers für eine kleine Erfrischung.

24. | Bayern lässt Kawasaki wieder mehr mitspielen. Richtig viel springt dabei allerdings nicht heraus. Zumeist ist vor dem Strafraum ein Münchener Bein dazwischen. Derweil wird Laimer nach einem Zweikampf am linken Knöchel behandelt.

22. | Die Japaner tauchen mal wieder am Strafraum der Münchener auf, Sasaki darf von links frei flanken. Die Hereingabe segelt jedoch an Freund und Feind vorbei ins Toraus.

20. | Jetzt muss Kimmich einstecken: Der zentrale Mittelfeldspieler wird von Kobayashi im Gesicht getroffen. Aber es geht sofort weiter für den 28-Jährigen.

19. | Nach einer unkonzentrierten Anfangsphase haben die Münchener das Spielgeschehen mittlerweile klar im Griff. Kawasaki läuft zumeist hinterher, der FCB kommt auf rund 75 Prozent Ballbesitz und schnürt den Gegner an dessen Strafraum ein.

18. | Wakizaka geht angeschlagen herunter, Seko ersetzt ihn.

16. | Wakizaka kann vermutlich nicht weitermachen. Es ist die zweite Behandlung in diesem Spiel. Laimer erwischt den Mittelfeldspieler mit einem Wischer im Gesicht.

15. | Was Laimer kann, kann ich auch, denkt sich Kimmich, der einen Chipball hinter die letzte Kette an den Mann bringt. Sane nimmt die Kugel aus der Luft an, doch Keeper Ryong geht dazwischen.

13. | Laimer brilliert in dieser Phase mit seinen klugen Pässen ins letzte Drittel. Der Österreicher spielt einen vertikalen Ball an die Sechzehnerkante, doch Gnabry springt das Leder an die Hacke. Sonst wäre es wohl ziemlich gefährlich geworden.

11. | Bayern ist jetzt am Drücker: Tel kommt am ersten Pfosten an den Ball, kann die Kugel aber in seinem dritten Versuch innerhalb kürzester Zeit wieder nicht im Tor unterbringen.

11. | Und wieder ist es Tel! Diesmal knallt der Youngster die Kugel aus halblinker Position rund elf Meter vor dem Tor an den linken Pfosten.

10. | Laimer macht es mit seinem Diagonalball besser und findet Sane auf der rechten Seite. Der Flügelspieler ist völlig frei und setzt im Rückraum Tel in Szene. Die Direktabnahme des Franzosen mit links wird geblockt, auch der Nachschuss landet nicht im Kasten

9. | Ruhiges Aufbauspiel jetzt bei den Bayern, Kim schlägt einen weiten Diagonalball auf die rechte Außenbahn. Das Spielgerät ist aber zu steil für Sane - Seitenaus.

7. | Kimmichs Hereingabe fliegt an die Kante des Fünfers, wo Kim quasi aus dem Stand zum Kopfball kommt und diesen über das Tor setzt. Erste Offensivszene der Münchener.

6. | Erste Eckball für den FCB: Dieser wird von links in den Sechzehner fliegen.

4. | Bayern schwimmt gewaltig in den Anfangsminuten: Kawasaki presst die Münchener früh und provoziert wieder einen Fehlpass. Diesmal ist der Pass von Kimmich zu ungenau für Laimer, sodass die Japaner halblinks vor dem Sechzehner an die Kugel kommen und beinahe durch Kobayashi einschießen können. Doch Kimmich bügelt seinen Fehler aus und klärt gegen Kobayashi, der den deutschen Nationalspieler beim Schussversuch in den Hacken trifft.

2. | Erste größere Möglichkeit für die Gastgeber! Wakizaka kommt nach einem Abspielfehler von Min-Jae halbrechts im Sechzehner zum Abschluss, der Ball fliegt über den Kasten.

1. | Los geht's in Tokio! Bayern in den dunklen Trikots stößt an gegen Kawasaki in Blau mit schwarzen, diagonalen Streifen.

Vor Beginn: Der Austragungsort des heutigen Duells ist das Japan National Stadium. Bei rund 30 Grad Celsius ist es wahnsinnig heiß in Tokio und die Luftfeuchtigkeit beträgt 64 Prozent. Die Ortszeit ist 19:00 Uhr. Rund 68.000 Zuschauer sind mit dabei. Die Teams kommen jetzt auf den Rasen.

Vor Beginn: Thomas Tuchel äußerte sich weniger zum Spiel, sondern vielmehr zu seinem Personal. Beispielsweise zu seinem Debütanten Kim: "Min-Jae bringt viel Qualität in unseren Kader. Er kann auf beiden Seiten in der Innenverteidigung spielen. Das gibt uns Stabilität und Variabilität. Er wird morgen spielen. Wir hoffen, dass auch Matthijs de Ligt zurückkommt, dann haben wir zwei neue Optionen."

Vor Beginn: Das sagt Chefcoach Toru Oniki vor dem Duell mit dem Rekordmeister: "Ich freue mich sehr, dass wir gegen einen Club wie Bayern München spielen können. Sie haben eine tolle Mannschaft. Wir wollen den Stil von Kawasaki zeigen, aggressiven Fußball spielen. Das Spiel wird eine große Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wir wollen die Erwartungen der Fans erfüllen."

Vor Beginn: Aus Dankbarkeit und Respekt vor den Gastgebern werden die Münchener heute mit japanischen Namenszügen auf dem Trikot auflaufen.

Vor Beginn: Bei den Japanern sind es nach dem 2:2 im Ligabetrieb gegen Vissel Kobe fünf Neue: Ominami, Sasaki, Tachibanada und Segawa ersetzen Kurumaya (nicht im Kader), Noborizato, Seko und lenaga (alle drei Bank).

Vor Beginn: Coach Toru Oniki schickt folgende Startformation im 4-5-1-System ins Rennen: Ryong - Yamane, Ominami, Takai, Sasaki - Tachibanada, Joao Schmidt, Miyashiro, Wakizaka, Segawa - Kobayashi

Vor Beginn: Sadio Mané befindet sich in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel und steht daher heute nicht im Aufgebot. Sven Ulreich fehlt mit Hüftproblemen. Das teilte der FC Bayern mit.

Vor Beginn: Im Vergleich zum Test gegen die Elf von Pep Guardiola hat Trainer Thomas Tuchel zwei Änderungen vorgenommen. In der Innenverteidigung wird der Südkoreaner Minjae Kim sein Debüt für den Rekordmeister geben. Außerdem startet Youngster Mathys Tel auf der Stürmerposition.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! Die Bayern werden das zweite Testspiel der Asienreise wie gewohnt im 4-2-3-1-System angehen: Sommer - Mazraoui, Pavard, Minjae, Davies - Kimmich, Laimer - Sane, Musiala, Gnabry - Tel.

Vor Beginn: Schon am Mittwoch wurde in Japans Hauptstadt gespielt, im ersten Test unterlag der FC Bayern dort Manchester City mit 1:2. Heute wartet ein vermeintlich einfacherer Gegner. Aber wie wird sich der deutsche Rekordmeister gegen Kawasaki Frontale schlagen? Etwa eine Stunde vor dem Anstoß melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück.

Vor Beginn: Zum zweiten Mal in Folge geht's im Japan National Stadium in Tokio rund, die heutige Partie beginnt um 12 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Kawasaki Frontale.

© getty Der FC Bayern München testet heute gegen Kawasaki Frontale.

FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale: Testspiel des FCB im TV und Livestream

Ihr könnt das Spiel der Bayern auch im TV und Livestream sehen, und zwar auf zwei Wegen: Sky und DAZN zeigen die Partie heute live und in voller Länge. Bei Sky geht es um 11.45 Uhr mit Vorberichten los, sowohl im TV als auch im Livestream via SkyGo oder WOW. DAZN geht pünktlich zum Anpfiff live.

