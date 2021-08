Rund um Olympia: Die große Nacht des Dream Teams und der Kanuten

Am vorletzten Tag der Olympischen Spiele in Tokio erleben wir eine ganz besondere Nacht! Das Dream Team trifft im Basketball-Finale auf Frankreich - und im Kanu soll es deutsche Medaillen hageln. Im Liveticker bei Rund um Olympia verpasst Ihr nichts!

Rund um Olympia: Wie viele Medaillen holt Deutschland am Samstag?

3.25 Uhr -Kanu: Oh, Boy! Unser Paradeboot sieht so so gut aus! Der K4 mit mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Ronald Rauhe und Max Lemke legt im Halbfinale wieder mal einen fulminanten Start hin und fährt den Sieg so was von souverän nach Hause, die haben hier noch nicht mal alles gezeigt, krass! Das muss doch Gold werden nachher. Das war es von den Halbfinals, hier geht es wie erwähnt ab 4.37 Uhr dann weiter mit den Entscheidungen.

3.10 Uhr - Kanu: Der deutsche Kajak-Vierer mit Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze liefert sich ein packendes Halbfinale mit Ungarn und Belarus. Am Ende ist es Rang drei, aber das war eine gute Leistung. Mal schauen, was da im Finale möglich ist später.

3.01 Uhr - Beachvolleyball: Auch bei den Männern finden die Finalspiele zu einer seltsamen Zeit statt, wir hatten das Thema schon, die Amis wollen das zur besten Sendezeit haben, basta. Im Spiel um Bronze treffen deshalb jetzt schon die Letten Martins Plavins/Edgars Tocs auf Cherif Younousse/Ahmed Tijan (Katar).

2.57 Uhr - Kanu: Okay, jetzt bin ich um 2.57 Uhr das erste Mal leicht geschockt. Sebastian Brendel macht im Canadier-Einer-Halbfinale leider keinen guten Eindruck, hängt von Anfang an weit hinten und wird nur Siebter! Aus und vorbei! Aua. Brendel hatte 2012 und 2016 auf dieser Strecke noch Gold gewonnen. Besser macht es immerhin Conrad Scheibner, der als Dritter ins Finale einzieht. Der Brasilianer Queiroz gewinnt das Halbfinale in ganz starker Manier.

2.40 Uhr - Kanu: Also dieses Halbfinale im Canadier-Zweier war schon ein bisschen ein Witz. Von fünf Booten kommen eh vier ins Finale, das Boot aus Usbekistan war unterlegen, so dass es für die anderen eine bessere Trainingsfahrt wurde. Lisa Jahn und Sophie Koch kamen hinter der Ukraine und Kanada auf Rang drei ins Ziel. Gold scheint nachher für China reserviert, aber die Deutschen fahren sicher um Silber und Bronze mit.

2.30 Uhr - Golf: Es läuft auch schon die Finalrunde bei den Damen. Und das könnte nochmal spannend werden! Lydia Ko ist nämlich on fire! -4 nach 5 und damit bei -14 nur noch zwei Schläge hinter Nelly Korda zurück. Caroline Masson und Sophia Popov liegen leider weit zurück im Feld, da ist nicht mal mehr eine gute Platzierung drin. Schade.

2.25 Uhr - Kanu: Bevor ab 4.37 Uhr die Medaillen vergeben werden, schauen wir uns ab 2.30 Uhr jetzt erstmal die Halbfinals an. Da könnte echt einiges gehen aus deutscher Sicht heute. Gerade der K4 der Männer sah überragend aus im Vorlauf am Freitag.

2.20 Uhr - Marathon: "Es war sehr, sehr warm, und ich hatte Magenprobleme. Aber mit Platz sechs bin ich sehr zufrieden. Es war immer mein Traum, bei Olympia zu sein. Ich habe versucht, eine Medaille für Deutschland zu bekommen. Tut mir leid", sagte Kejeta im ZDF. Das muss dir doch nicht leid tun, Rang sechs ist überragend, sei stolz auf dich!

2.15 Uhr - Marathon: Die erste Entscheidung des Tages ist bereits gefallen. Aufgrund der Hitze wurde der Marathon der Frauen schon um 6 Uhr Ortszeit gestartet in Sapporo. Und was soll ich sagen, fast hätten wir hier die nächste deutsche Sensation erlebt. Melat Kejeta war bis kurz nach Kilometer 30 vorne mit dabei, ehe die Kenianerinnen frecherweise das Tempo verschärften. Am Ende wurde Kejeta in 2:29:16 Stunden gute Sechste - immerhin das beste Ergebnis einer deutschen Läuferin seit dem vierten Rang von Katrin Dörre-Heinig 1996 in Atlanta. Gold holte sich die Kenianerin Peres Jepchirchir (2:27:20) vor ihrer Landsfrau und Weltrekordlerin Brigid Kosgei (2:27:36), für die Amerikanerin Molly Seidel (2:27:46) blieb Bronze.

2.05 Uhr: Herzlich willkommen zum vorletzten Tag der Sommerspiele! Ich sag's ganz ehrlich: Ich bin heiß! Heute Nacht erleben wir dank den Milliarden, die NBC in den USA für die TV-Rechte zahlt, das Basketball-Finale einfach mitten in der Nacht bei uns und um 11.30 Uhr Ortszeit. Und wir erleben hoffentlich einen deutschen Medaillenhagel im Kanu. Let's go!

Alle deutschen Medaillen im Überblick © getty 1/37 36 Medaillen hat Deutschland bei Olympia bereits gewonnen. 16-mal gab es Bronze, 11-mal Silber, 9-mal Gold. Wir zeigen alle deutschen Medaillengewinner und Medaillengewinnerinnen. © getty 2/37 Lena Hentschel und Tina Punzel: Synchronspringen, 3 Meter - BRONZE © getty 3/37 Michelle Kroppen, Charline Schwarz, Lisa Unruh: Bogenschießen, Teamwettbewerb - BRONZE © getty 4/37 Sideris Tasiadis: Kanu-Slalom, Einer-Canadier - BRONZE © getty 5/37 Ricarda Funk: Kanu-Slalom, Kajak-Einer - GOLD © getty 6/37 Dorothee Schneider, Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl: Dressur, Teamwettbewerb - GOLD © getty 7/37 Sarah Köhler: Schwimmen, 1500 Meter Freistil - BRONZE © getty 8/37 Patrick Hausding, Lars Rüdiger: Synchronspringen, Drei-Meter-Brett - BRONZE © getty 9/37 Eduard Trippel: Judo, Gewichtsklasse über 90 Kilogramm - SILBER © getty 10/37 Isabell Werth: Dressur, Kür-Einzel - SILBER © getty 11/37 Jessica von Bredow-Werndl: Dressur, Kür-Einzel - GOLD © getty 12/37 Jonathan Rommelmann, Jason Osborne: Rudern, Leichtgewicht-Doppelzweier - SILBER © getty 13/37 Andrea Herzog: Kanu-Slalom, Einer-Canadier - BRONZE © getty 14/37 Anna-Maria Wagner: Judo, Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm - BRONZE © getty 15/37 Hannes Ocik, Torben Johannesen, Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Martin Sauer: Rudern, Achter mit Steuermann - SILBER © getty 16/37 Hannes Aigner: Kanu-Slalom, Einer-Kajak - BRONZE © getty 17/37 Dimitrij Ovtcharov: Tischtennis, Einzel - BRONZE © getty 18/37 Giovanna Scoccimarro, Dominic Ressel, Anna-Maria Wagner, Karl-Richard Frey, Theres Stoll und Sebastian Seidl: Judo, Team - BRONZE. © getty 19/37 Florian Wellbrock: Schwimmen, 1500 Meter Freistil - BRONZE © getty 20/37 Alexander Zverev: Tennis, Einzel - GOLD © getty 21/37 Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze: Bahnrad, Teamsprint -SILBER © getty 22/37 Aline Rotter-Focken: Ringen - GOLD © imago images 23/37 Julia Krajewski: Reiten, Vielseitigkeit - GOLD © getty 24/37 Kristin Pudenz: Diskuswurf - SILBER © getty 25/37 Sebastian Brendel/Tim Hecker: Canadier-Zweier - BRONZE © getty 26/37 Tina Lutz, Susann Beucke: Segeln, 49er - SILBER © getty 27/37 Malaika Mihambo: Weitsprung - GOLD © getty 28/37 Erik Heil, Thomas Plössel: Segeln, 49er - BRONZE © getty 29/37 Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer: Segeln, Nacra 17 - BRONZE © getty 30/37 Lisa Brennauer, Franziska Brausse, Mieke Kroeger and Lisa Klein: Bahnrad, Mannschaftsverfolgung - GOLD © getty 31/37 Lukas Dauser: Barren - SILBER © imago images / AFLOSPORT 32/37 Frank Stäbler: Ringen, bis 67 kg - BRONZE © imago images / Sven Simon 33/37 Denis Kudla: Ringen, bis 87 kg - BRONZE © getty 34/37 Florian Wellbrock: Schwimmen, Freiwasser - GOLD © getty 35/37 Max Hoff / Jacob Schopf: Kanu, Kajak-Zweier - SILBER © getty 36/37 Jonathan Hilbert: Leichtathletik, 50km Gehen - SILBER © getty 37/37 Timo Boll, Patrick Franziska, Dimitrij Ovtcharov: Tischtennis Teamwettbewerb - SILBER

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 7. August