NFL Draft - Erkenntnisse nach Tag 1: Sind die Atlanta Falcons von allen guten Geistern verlassen?

© getty

NFL Draft: Die Show wird immer größer

Bilder aus der Innenstadt von Detroit am Donnerstagabend Ortszeit erinnerten mehr an eine Championship-Parade als an einen Draft. 1.500 Plätze waren vor der riesigen Bühne immerhin zu vergeben - doch wie die NFL mitten in der ersten Runde stolz verkündete, waren unglaubliche 275.000 Besucher in Richtung Bühne geströmt. Damit wurde der Rekord von über 200.000 Fans beim Draft 2018 in Nashville förmlich pulverisiert.

Es ergibt irgendwie auch Sinn: Fans aller 32 Teams sind beim Draft vertreten, Fans aller 32 Teams haben im Normalfall auch etwas zu feiern - oder sich bitter über einen dämlichen Pick zu echauffieren. So oder so ist das Draft-Wochenende nach dem Super Bowl mittlerweile die zweitgrößte Veranstaltung im NFL-Kalender.

Dementsprechend groß wurde bei der knapp vier Stunden langen Veranstaltung am ersten Abend auch aufgefahren: Commissioner Roger Goodell kam gemeinsam mit Detroit-Legende Eminem auf die Bühne, der Rapper heizte die Menge an war auch für den einen oder anderen Scherz mit Goodell zu haben. Wenig später durften dann auch noch aktuelle Lions-Spieler und Franchise-Legenden dazustoßen, darunter Amon-Ra St. Brown, Ex-Receiver Calvin Johnson und NFL-Legende Barry Sanders. Wenn die NFL ruft, kommen alle. Eigentlich fehlte nur noch Paul Breitner in Ritterrüstung.

Goodell selbst war natürlich in seinem Element. Die Zeiten, zu denen der 65-Jährige von den Fans aktiv verabscheut wurde, sind lange vorbei, Buhrufe in seine Richtung sind längst gut integrierte Teile der Show. Spieler, Fans, Armee-Veteranen oder Make-a-Wish-Gewinner durften Picks ansagen, der Commish holte sich anschließend von den begeisterten NFL-Neulingen ungestüme Umarmungen ab. Skandale, Gehirnerschütterungen, schwammige Regeln, und und und? Wie weggeblasen. An der NFL perlt aktuell einfach alles ab.