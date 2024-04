Glück für den FC Bayern München? Transfer von Alphonso Davies soll für Real Madrid keine Priorität mehr sein

Laut eines Berichts des spanischen Portals Relevo will sich Real im kommenden Transferfenster lieber auf die Verstärkung der Innenverteidigung statt der linken Abwehrseite fokussieren.

In den vergangenen Wochen kursierten noch Meldungen, wonach die Madrilenen mit einem Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro in die Verhandlungen mit den Bayern gestartet und bereit seien, dieses auf 30 Millionen Euro zu erhöhen. Zudem wähnte sich Real angeblich in der besseren Verhandlungsposition, da man dem FCB bereits deutlich gemacht habe, notfalls ein Jahr zu warten, um Davies dann 2025 ablösefrei zu verpflichten. In München liegt Davies Medienberichten zufolge ein unterschriftsreifer Vertrag vor.

Davies wechselte im Januar 2019 für 14 Millionen Euro vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps zum FC Bayern. Der Transfer des damals 18-Jährigen war ein Deal, der sich für den deutschen Rekordmeister bezahlt gemacht hat, denn der ursprünglich als Flügelspieler eingekaufte Davies entwickelte sich zum Stamm-Linksverteidiger des FCB.