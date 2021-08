Die brasilianischen und spanischen Fußballer bestreiten heute das Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio kommt es heute zum Fußball-Traumfinale zwischen Brasilien und Spanien. Können die Brasilianer ihren Titel verteidigen oder holt sich die spanische Nationalmannschaft zum zweiten Mal Gold?

Brasilien vs. Spanien Olympia Finale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Finalisten mühten sich jedoch im Halbfinale. Die Selecao setzte sich erst im Elfmeterschießen gegen Mexiko durch, Spanien brauchte eine Verlängerung gegen Gastgeber Japan.

Vor Beginn: Im Kampf um die Gold-Medaille stehen sich die wahrscheinlich stärksten Nationen gegenüber. Brasilien will als amtierender Olympiasieger den Titel verteidigen. Auf der anderen Seite wollen die Spanier die erste Gold-Medaille seit dem Heim-Triumph in Barcelona 1992 einsacken.

Vor Beginn: Die Partie in Yokohama steigt um 13.30 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Fußball-Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio zwischen Brasilien und Spanien.

Brasilien vs. Spanien Olympia Finale heute im TV und Livestream

Das ZDF ist am vorletzten Olympia-Tag mit der Übertragung im Free-TV an der Reihe. Zusätzlich dazu bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream an. Zwar nicht im TV, dafür aber wie das ZDF im kostenlosen Livestream überträgt auch die ARD das Spiel. Mit den Livestreams beider Sender seht Ihr die Partie live und in voller Länge.

Auch Eurosport überträgt das Duell im Free-TV und Livestream als Teil der Olympia-Übertragung. Der Eurosport-Livestream ist jedoch kostenpflichtig und via joyn+ oder DAZN abrufbar. Wer also Kunde bei DAZN ist, muss nichts zusätzlich für den Eurosport-Livestream zahlen. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind wegen der gemeinsamen Kooperation bereits Teil des DAZN-Angebots.

Das DAZN-Abonnement bekommt Ihr für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Davor könnt Ihr den Streamingdienst einen Monat lang gratis testen.

