Olympia - Wasserball: US-Frauen gelingt Gold-Hattrick

Die Wasserballerinnen aus den USA bleiben das Maß aller Dinge. Bei den Olympischen Spielen in Tokio holten die Weltmeisterinnen ihre dritte Goldmedaille in Serie, im Finale am Samstag ließ der Favorit Gegner Spanien beim 14:5 (4:1, 3:3, 5:0, 2:1) keine Chance.

Für die Amerikanerinnen, die auch bei der WM 2019 den Gold-Hattrick perfekt gemacht hatten, traf Madeline Musselman als beste Torschützin dreimal. Vizeweltmeister Spanien holte zum zweiten Mal Silber, auch in London 2012 hatte es eine Finalniederlage gegen die USA gegeben.

Bronze sicherte sich in Japan das Team aus Ungarn durch ein 11:9 (2:2, 5:3, 0:3, 4:1) über ROC.