NFL Predictions Playoffs Divisional Round: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Divisional-Round-Spielen

Die Divisional Round steht an und wir freuen uns auf ein paar absolute Knaller. Am Samstag starten die Nummer-1-Seeds ins Rennen: Setzen sie sich am Ende durch?

SPOX-Redakteur Marcus Blumberg tippt jede Woche alle Spiele. Am Samstag starten die Nummer-1-Seeds ins Rennen. Am Sonntag sehen wir zwei vorweggenommene Championship Games, die hart umkämpft sein werden. Letztlich können wir hier mit einem Shootout und einem harten Kampf zweier starken Defensiven rechnen.

© getty Kansas City Chiefs (14-3, #1) - Jacksonville Jaguars (9-8, #4) (Sa., 22.30 Uhr live auf DAZN) Was war das bitte für ein Comeback der Jaguars gegen die Chargers? Das wohl merkwürdigste Spiel des Wildcard-Wochenendes bringt uns nun diese Begegnung des derzeit wohl besten Quarterbacks der Liga gegen einen der Topleute für die Zukunft. Die Chiefs steigen nach ihrer Bye-Week ins Geschehen ein und dieser Satz allein sollte schon die Alarmsirenen schrillen lassen in Duval: Chiefs-Head-Coach Andy Reid ist nach Bye-Weeks bekanntlich ziemlich schwer zu schlagen. In Zahlen: 27-4 nach Bye-Weeks inklusive Postseason. Sprich: Er wird einen ausgeklügelten Gameplan parat haben, wenn es gegen die Jaguars geht, die hier als klarer Underdog anreisen. Beide Teams trafen bereits Mitte November im Arrowhead Stadium aufeinander. Die Chiefs hatten zwar nicht ihren besten Tag und verloren den Turnover-Battle 0-3, gewannen das Spiel aber dennoch klar mit 27:17 - Christian Kirks Touchdown im Schlussviertel machte das Ergebnis noch halbwegs erträglich. Kurioserweise war dies der einzige Sieg eines Teams in dieser Saison, das mindestens drei Turnovers mehr fabrizierte als der Gegner. In der Postseason kam dann noch ein solcher Sieg dazu - die Jaguars schlugen die Chargers ... Was machen wir jetzt mit diesem Spiel? Die Kernfragen lauten: Gelingt es der Jaguars-Front, Patrick Mahomes unter Druck zu setzen und damit seinen Rhythmus zu stören? Und sind die Jaguars im Zweifel in der Lage, in einem Shootout zu bestehen? Der Pass Rush der Jaguars war im November weitestgehend abgemeldet. Lediglich 4 QB-Hits standen auf dem Konto, kein Sack. Mahomes warf zwar einen Pick, aber eben auch 4 Touchdowns und hatte unterm Strich kaum Mühe. Und auf der anderen Seite setzten die Chiefs Lawrence sehr wohl unter Druck. Er kassierte 5 Sacks und wurde heftigst geblitzt. 2 der Sacks kamen nach Blitzes, 2,5 derweil durch die Mitte von Defensive Tackles. Inside Pressure könnte auch dieses Mal ein entscheidender Faktor sein, zumal die Mitte der O-Line auch gegen die Chargers ein paar schwierige Momente hatte. Spannend wird es zu sehen, wie das gerade erst imposante Run Game der Jaguars den Chiefs zusetzen wird. Travis Etienne lief im Schnitt für 5,5 Yards gegen L.A. und hatte das entscheidende 1st Down kurz vor Schluss. Generell müssen sich die Chiefs auf ein paar exotische Formationen einstellen und mit allem rechnen - Doug Pederson dürfte gegen seinen früheren Lehrmeister Reid sicher auch das eine oder andere Ass im Ärmel haben. Am Ende verspricht auch dieses Spiel unterhaltsam zu werden. Jedoch sind die Chiefs das stabilere und bessere Team - man weiß, was man bekommt. Bei den Jaguars ist das noch nicht ganz so leicht absehbar. Insofern dürfte sich KC durchsetzen. Tipp: Chiefs vs. Jaguars 30:23

© getty Philadelphia Eagles (14-3, #1) - New York Giants (9-7-1, #6) (So., 2.15 Uhr live auf DAZN) Ebenfalls am Samstag steigt auch der zweite Top-Seed ins Geschehen ein. Und die Eagles hatten diese Bye-Week bitter nötig, allein schon um Quarterback Jalen Hurts und ein paar weitere angeschlagene Leistungsträger wieder fit zu bekommen. Allen voran sind hier Robert Quinn, Linval Joseph und vor allem Lane Johnson zu nennen. Die Eagles werden also annähernd in Topbesetzung auflaufen. Bei den Giants kann man da zumindest nicht sicher sein, mit einer weiterhin langen Liste an angeschlagenen Spielern. Das hielt sie aber bekanntlich nicht davon ab, in Minnesota zu gewinnen - was jetzt aber auch nicht allzu überraschend kam ... Beide Teams traten als Division-Rivalen zweimal gegeneinander an. Beide Male siegten die Eagles, einmal sogar deutlich (48:22 in Woche 14). In Woche 18 war es knapper, aber auch unter ungewöhnlichen Umständen. Die Eagles mussten gewinnen und ließen daher vermutlich etwas zu früh Hurts wieder ran, der noch deutlich eingeschränkt war. Und die Giants schonten nahezu alle Leistungsträger, weil sie ohnehin schon Rang 6 sicher hatten. Die große Frage für die Eagles wird auch dieses Mal sein, wie fit Hurts wirklich ist. Kann er schon wieder bei 100 Prozent und damit im Run Game der X-Faktor sein? Denn dies gibt der Eagles-Offense immer einen entscheidenden Vorteil. Ist er dagegen limitiert, öffnet das Möglichkeiten für die Giants, deren Pass Rush um Kayvon Thibodeaux in den vergangenen Wochen einen guten Eindruck hinterlassen hat. Und auf der anderen Seite wird es darum gehen, die unangenehme Offense der Giants in den Griff zu kriegen. Das Run Game ist ein Problem für jeden Gegner. Saquon Barkley spielt in Topform und Daniel Jones war gerade gegen die Vikings unberechenbar und immer wieder eine Gefahr auf dem Boden. Was ich aber grundlegend bezweifeln möchte, ist, dass er durch die Luft genauso effektiv sein kann wie gegen die ohnehin anfällige Vikings-Secondary. Die Eagles sollten hier mit Defensive Backs wie Slay und Bradberry klar besser aufgestellt sein, um auch einen wie Hodgins in den Griff zu kriegen. Auch bei dieser Partie sehe ich unterm Strich eine sehr große Diskrepanz der sportlichen Leistungsfähigkeit. Die Eagles waren eines der zwei, drei besten NFC-Teams in dieser Saison, während die Giants als Cinderella der Saison zwar nicht unverdient in die Playoffs gekommen sind, aber eben auch noch nicht so weit sind, es mit den ganz Großen aufnehmen zu können. Tipp: Eagles vs. Giants 34:23