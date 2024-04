Der FC Bayern München auf Trainersuche: Wie ist der Stand bei Roberto De Zerbi, Unai Emery, José Mourinho, Ralf Rangnick und den anderen Kandidaten?

© getty

José Mourinho zum FC Bayern München?

Zwar hat Mourinho mit der Roma immerhin 2022 die Conference League gewonnen und es vergangenen Sommer bis ins Europa-League-Finale geschafft - der ganz große Zauber von The Special One schien in den vergangenen Jahren aber mehr und mehr zu verfliegen.

Dennoch wurde Mourinho qua seines großen Namens natürlich auch mit Bayern in Verbindung gebracht. Denn der 61-Jährige ist seit seinem Aus in Rom Mitte Januar bekanntlich verfügbar und betonte zuletzt, ab Sommer wieder auf einer Trainerbank sitzen zu wollen. "Es gibt keine Neuigkeiten. Ich habe keinen Verein, ich bin frei. Aber ich möchte arbeiten, im Sommer will ich arbeiten", sagte er Ende März.

TV-Experte und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann brachte Mourinho als Option dafür ins Spiel, Tuchel noch während der laufenden Saison zu beerben und Bayern durch die restlichen Spiele zu führen: "Das ist ein fachlich hervorragender Mann. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der sagt, die acht oder zehn Wochen mache ich und wenn es gut läuft, noch ein weiteres Jahr", so Hamann bei Sky90.

Dass sich die Bayern nach dem erfolgreichen Halbfinal-Einzug in der Champions League allerdings vorzeitig von Tuchel trennen, ist so gut wie ausgeschlossen. Auch in der Bundesliga präsentierten sich die Bayern zuletzt verbessert, die Stimmung in der Mannschaft scheint gut.

Was die langfristige Nachfolge angeht, verneinte Eberl zwar zuletzt nicht, dass auch Mourinho Thema werden könnte - dass der Portugiese tatsächlich an der Säbener Straße übernimmt, scheint aber aktuell nicht sonderlich realistisch.