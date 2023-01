NFL Predictions Playoffs Wildcard Round: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Wildcard-Spielen

Es ist soweit, die Playoffs starten! Und zum Auftakt geht es am Super Wildcard Weekend zur Sache. Im Fraud Bowl setzt sich der Underdog durch, während im wohl spannendsten Duell des Wochenendes der erfahrenere junge Quarterback als Sieger vom Platz gehen wird.

© getty

San Francisco 49ers (13-4, #2) - Seattle Seahawks (9-8, #7) (Sa., 22.30 Uhr live auf DAZN)

Viele Wege führen in die Playoffs. Das kann man sehr schön an diesen beiden Teams ablesen. Während die 49ers mit zehn Siegen nacheinander in die Postseason marschiert sind, war es für die Seahawks so etwas wie eine Bruchlandung. Sie gewannen nach starker erster Saisonhälfte nur noch drei Spiele seit ihrem Trip nach München. Am Ende reichte das, doch hatten sie eben auch Glück, dass es zweimal gegen schwächelnde Seahawks und die Jets ging.

Jetzt da wir das Thema Formkurve abgehandelt haben, müssen wir natürlich auch auf den Elefanten im Raum verweisen - Brock Purdy steht vor seinem ersten Playoff-Spiel und da muss man zumindest mal fragen, ob er diesem besonderen Druck gewachsen ist. Basierend auf seinen insgesamt gezeigten Leistungen, sollte es daran bei diesem Mr. Irrelevant nicht scheitern. Doch gab es zuletzt eben doch ein paar Momente, in denen der Rookie durchschien. Der Siebtrunden-Rookie.

Allerdings glaube ich nicht, dass dies am Samstag ein allzu großer Faktor ist, schließlich treten hier die Niners an, die konzeptionell eines der besten Teams dieser Saison sind. Ihre Offense ist so vielseitig und so schlüssig wie sonst keine in der Liga, es wird dem Quarterback so leicht wie eben möglich gemacht, auf diesem Niveau, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Und damit denke ich auch nicht, dass die Seahawks-Defense hier zum allergrößten Hindernis wird.

Auf der anderen Seite habe ich hingegen meine Zweifel, dass die Seahawks ihre Offense vollends entfalten werden können. Die O-Line schwächelte seit geraumer Zeit und nun geht es gegen den wahrscheinlichen Defensive Player of the Year, Nick Bosa. Der und seine Kollegen sollten die Line kontrollieren und vor allem das für Seattle so wichtige Run Game im Zaum halten. Und Big Plays würde ich auch nicht allzu viele erwarten, dazu sind die Zones der Niners zu engmaschig.

Kurzum: Ich sehe hier einen klaren Favoriten, der sich auch mit Rookie-QB an der Spitze durchsetzen wird, da er einfach viel zu viele Playmaker um sich hat, um so früh schon die Segel zu streichen.

Tipp: 49ers vs. Seahawks 27:17