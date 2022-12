NFL: Die größten Comebacks der Geschichte

Die Minnesota Vikings haben am Samstag gegen die Indianapolis Colts 33 Punkte aufgeholt und damit das größte Comeback in der Geschichte der NFL hingelegt. Doch welche Teams haben zuvor die größten Rückstände aufgeholt?

Wir zeigen Euch die acht größten Comebacks in der Geschichte der NFL. Zuvor sei erwähnt, dass es insgesamt 17 Mal passiert ist, dass ein Team einen Rückstand von 24 Punkten aufgeholt hat. Doch kommen wir nun zu den acht größten Comebacks der NFL-Geschichte.

© imago images 8. St. Louis Cardinals vs. Tampa Bay Buccaneers 31:28 Rückstand: 25 Punkte | Datum: 8. November 1987 (Woche 9) In ihrer letzten Saison vor dem Anzug nach Arizona ließen die Cardinals nochmal aufhorchen mit einem schier unglaublichen Comeback vor heimischer Kulisse im alten Busch Stadium. Die Bucs hatten damals über drei Viertel alles im Griff und gingen mit einer 28:3-Führung ins Schlussviertel. Quarterback Steve DeBerg zeigte eine starke Leistung und warf für 303 Yards und drei Touchdowns. Doch dann riss der Faden. Die Cardinals verkürzten durch einen Touchdown-Pass von Neil Lomax zu Robert Awalt und fingen schließlich Feuer durch den 24-Yard-Fumble-Return-Touchdown von Niko Noga. Es folgten dann noch zwei TD-Pässe von Lomax auf J.T. Smith und das sagenhafte Comeback war perfekt. Ab 1988 spielten die Cardinals dann in Phoenix - erst als Phoenix Cardinals und seit 1994 als Arizona Cardinals.

© getty 8. Tennessee Titans vs. Cleveland Browns 28:29 Rückstand: 25 Punkte | Datum: 5. Oktober 2014 (Woche 5) Beide Teams hatten keine sonderlich gute Phase in ihrer Teamgeschichte, was auch ein Blick auf die Quarterback-Position verrät. Bei den Titans startete Jake Locker, der tatsächlich 2011 als achter Pick im Draft nach Nashville gekommen war. Das Spiel in Woche fünf war sein vorletzter NFL-Start. Bei den Browns war Brian Hoyer am Ruder. Das damalige Team von Head Coach Ken Whisenhunt startete stark und Locker sorgte mit zwei Touchdowns für eine schnelle 14:0-Führung im zweiten Viertel. Er verletzte sich und wurde durch "Clipboard Jesus" Charlie Whitehurst ersetzt, der 2014 insgesamt fünf Starts absolvierte. Whitehurst half mit, die Führung auf 28:3 zu erhöhen, Sekunden vor der Pause verkürzten die Browns aber noch auf 10:28. Ein Field Goal und ein Safety gaben den Browns neue Hoffnung, ehe Hoyer und Wide Receiver Travis Benjamin das Spiel drehten. Beide sorgten für zwei Touchdowns, wobei der Game Winner 1:09 Minuten vor Schluss gelang. Die Browns beendeten die Saison respektabel 7-9, was ihre meisten Siege seit 2007 (10-6) waren. Die Titans wiederum kamen in Whisenhunts erster Saison auf eine 2-14-Bilanz. Für Whisenhunt war ein Jahr später nach sieben Spielen schon wieder Schluss und Tennessee sollte erst 2017 wieder die Playoffs erreichen.

© getty 8. New England Patriots vs. Atlanta Falcons 34:28 OT Rückstand: 25 Punkte | Datum: 5. Februar 2017 (Super Bowl LI) Das größte Comeback in der Geschichte des Super Bowls darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Im NRG Stadium von Houston/Texas lief alles für die Falcons und League MVP Matt Ryan. Nach einem ersten Viertel ohne Punkten drehten die Falcons so richtig auf und erzielten drei Touchdowns im zweiten Viertel. Devonta Freeman lief in die Endzone, Ryan fand Tight End Austin Hooper und Cornerback Robert Alford trug einen Pick-Six gegen Tom Brady über 82 Yards in die Endzone. Den Patriots gelang bis zum Break noch ein Field Goal, was aber kaum Hoffnung machte, zumal Atlanta durch einen kurzen TD-Catch von Tevin Coleman Mitte des dritten Viertels auf 28:3 erhöhte. Die Messe schien gelesen. Doch dann übernahmen die Patriots, die zwei Jahre zuvor schon einmal das bis dahin größte Comeback der Super-Bowl-Geschichte (10 Punkte) hingelegt hatten. Brady fand James White Ende des dritten Viertels zum ersten Touchdown New Englands, die dann durch ein Field Goal im vierten Viertel auf zwei Scores verkürzten. Linebacker Dont'a Hightower erzwang einen Fumble gegen Ryan und New England bekam den Ball an der 25 zurück. Danny Amendola fing einen Touchdown, White schaffte die Two-Point Conversion und nach einer Reihe von Fehlern der Falcons mussten diese erneut punkten, sodass Brady und Co. mit 3:30 Minuten auf der Uhr von der eigenen 9-Yard-Linie noch eine Chance erhielten. Es folgte ein Zirkus-Catch von Julian Edelman und letztlich ein Touchdown von White rund eine Minute vor Schluss - Amendola sorgte mit einer weiteren Two-Point Conversion für den Ausgleich. Die erste Overtime der Super-Bowl-Geschichte war perfekt. Die Patriots gewannen den Coin Toss, Brady gab den Ball nicht mehr her und White fand erneut die Endzone für den fünften Titel der Patriots. Selbige gewannen nach einer Niederlage in Super Bowl LII noch Super Bowl LIII nach der Saison 2018, ehe sich Brady 2020 nach Tampa Bay verabschiedete. Die Falcons wiederum erreichten seither nur noch 2017 die Playoffs.

© getty 5. Buffalo Bills vs. Indianapolis Colts 37:35 Rückstand: 26 Punkte | Datum: 21. September 1997 (Woche 4) Es war die letzte Saison vor der Ankunft von Peyton Manning in Indy und Quarterback Jim Harbaugh - ja, der Jim Harbaugh - führte sein Team zu einer 26:0-Führung im zweiten Viertel. Sonderlich effizient war die Offense allerdings nicht, Kicker Cary Blanchard sorgte hauptsächlich für die Punkte und versenkte im ganzen Spiel fünf Field Goals und hatte zwei Extrapunkte ... Bei den Bills war Todd Collins der Quarterback und brachte sein Team noch vor der Pause durch einen Touchdown-Pass auf Lonnie Johnson aufs Scoreboard. Zudem versenkte Steve Christie noch ein Field Goal. Running Back Antowain Smith war jedoch letztlich die treibende Kraft fürs Comeback und erzielte insgesamt drei Touchdowns und lief für 129 Yards. Der Colts-Kollaps war so eklatant, dass die Bills fünf Minuten vor Schluss sogar 37:29 in Führung lagen. Indy verkürzte kurz vor Ende noch mit einem Touchdown des späteren Hall-of-Fame-Receiver Marvin Harrison, doch die nötige Two-Point Conversion schlug fehl. Die Colts beendeten die Saison - und die Amtszeit von Head Coach Lindy Infante - mit 3-13, was ihnen den Top-Pick im Draft 1998 bescherte, aus dem Manning wurde. Mit ihm gewannen sie schließlich Super Bowl XLI nach der Saison 2006. Und die Bills? Sie wurden Vierter in der AFC East mit einer 6-10-Bilanz. Es war die letzte Saison unter dem legendären Head Coach Marv Levy, der sie Anfang der 90er viermal in Serie in den Super Bowl geführt hatte. Anschließend übernahm Wade Phillips, der noch zwei Playoff-Trips in den folgenden drei Jahren schaffte. Danach sah Buffalo bis 2017 keine Playoffs mehr.

© getty 4. San Francisco 49ers vs. New Orleans Saints 38:35 Rückstand: 28 Punkte | Datum: 7. Dezember 1980 (Woche 14) Einige Jahre bevor die große Dynastie der 80er und frühen 90 Jahre in San Francisco begann, setzte die Franchise ein besonderes Ausrufezeichen mit einem sehenswerten Comeback-Sieg über die Saints im heimischen Candlestick Park. Die Saints führten zur Pause unter der Führung von Quarterback Archie Manning 35:7, unter anderem nach jeweils zwei Touchdowns von Ike Harris und Jack Holmes und sah schon wie der sichere Sieger aus. Doch das Team von Head Coach Bill Walsh in dessen zweitem Jahr kämpfte sich angeführt von einem jungen Quarterback namens Joe Montana zurück. Montana selbst verkürzte mit einem Touchdown und fand dann unter anderem Dwight Clark mit einem Pass in die Endzone. Ein Rushing Touchdown von Lenvil Elliott erzwang die Verlängerung, in der Kicker Ray Wersching schließlich per 36-Yard-Field-Goal den Sieg perfekt machte. Die Niners gewannen sechs Spiele in der Saison und jener sollte der letzte des Jahres sein. In den folgenden Jahren gewannen die Niners mit Montana vier Super Bowls.

© getty 4. Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs 45:44 Rückstand: 28 Punkte | Datum: 4. Januar 2014 (Wildcard Playoffs) Andy Reid hatte die Chiefs in seiner ersten Saison in Kansas City direkt in die Playoffs geführt und dort für ein unglaubliches Spektakel gesorgt. Mit besserem Ende allerdings für die Colts und Quarterback Andrew Luck. Nach einem offenen ersten Viertel zogen die Chiefs im zweiten Abschnitt mit mit drei Touchdowns davon. Das erste Ausrufezeichen war dabei ein 79-Yard-Touchdown-Pass von Alex Smith auf Donnie Avery zum Start des zweiten Viertels. Zur Pause lag KC durch einen Touchdown-Run von Knile Davis schon 31:10 vorne. Davis fing direkt nach der Pause noch einen 10-Yard-TD-Pass von Smith zur 38:10-Führung, die für klare Verhältnisse sorgte in Indy. Doch Luck und Co. schlugen direkt zurück. Running Back Donald Brown erzielte zwei Touchdowns in Serie und ein 12-Yard-TD-Pass von Luck auf Tight End Coby Fleener verkürzte noch im dritten Viertel auf 30:41. Luck selbst scorte nach einem Fumble und fand schließlich Wide Receiver T.Y. Hilton für einen 64-Yard-Touchdown-Pass, der schließlich die Entscheidung brachte. Die Colts kassierten eine Woche später eine Klatsche in New England und verloren ein Jahr später auch das AFC Championship Game bei den Patriots. Die Chiefs wiederum verpassten im Folgejahr die Playoffs komplett, erreichten sie seither aber in jedem Jahr unter Reid, der zusammen mit Patrick Mahomes in der Saison 2019 endlich seinen ersten Super Bowl gewann.

© getty 2. Buffalo Bills vs. Houston Oilers 41:38 OT Rückstand: 32 Punkte | Datum: 3. Januar 1993 (Wildcard Playoffs) Das Spiel ging in die Geschichte ein als "The Comeback". Muss man mehr über das größte Playoff-Comeback in der Geschichte der NFL wissen? Ein Rückblick: Hall-of-Fame-Quarterback Warren Moon führte die Oilers - Vorgänger der Tennessee Titans - zu einer 35:3-Führung bis zum Start des dritten Viertels. Safety Bubba McDowell sorgte für diesen Spielstand mit einem 58-Yard-Interception-Return-Touchdown. und zwar gegen Quarterback Frank Reich! Ja richtig, Reich startete dieses Spiel und nicht etwa Hall-of-Famer Jim Kelly. Jener nämlich hatte sich eine Woche zuvor am Knie verletzt und zwar ausgerechnet bei einer Niederlage in Houston gegen die Oilers. Die Aussichten waren also recht düster nach diesem Tiefschlag zum Start der zweiten Hälfte. Doch Reich steckte nicht auf und brachte sein Team zurück. Nach einem Touchdown-Pass auf Don Beebe fand Reich noch dreimal Andre Reed - ebenfalls ein Hall-of-Famer - für Touchdown-Pässe bis ins vierte Viertel. Der letzte brachte Buffalo sogar in Führung. Die Oilers kamen noch zum Ausgleich durch ein Field Goal von Al Del Greco, womit sie die Overtime erzwangen. In jener war es schließlich Kicker Steve Christie, der Buffalo dank eines 32-Yard-Field-Goals jubeln ließ. Die Oilers erreichten daraufhin zum dritten Mal in Serie den Super Bowl, den sie gegen Dallas verloren. Gleiches wiederholte sich 1993. Insgesamt verlor Buffalo seinerzeit vier Super Bowls in Serie von 1990 bis 1993 und wartet immer noch auf seinen ersten Titel. Die Oilers wiederum spielten noch bis 1996 in Houston und zogen 1997 nach Tennessee um, wo sie seit 1999 als Titans bekannt sind.