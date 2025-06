Einst gewann er den Super Bowl mit Tom Brady, nun liegt ein Haftbefehl gegen Ex-NFL-Star Antonio Brown vor.

Der ehemalige NFL-Star Antonio Brown wird wegen versuchtem Mord mit einer Schusswaffe von der Polizei in Miami-Dade County gesucht, wie aus einem Haftbefehl hervorgeht. Nach Informationen der Washington Post ist die Anklage das Resultat einer Schießerei, in die der einstige Wide Receiver am Rande eines Box-Events in Miami verwickelt war.