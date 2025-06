Wettskandal in der NBA? Vertragsgespräche nach schwererem Verdacht gegen Mitspieler von Dennis Schröder gestoppt

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Malik Beasley. Der Spieler der Detroit Pistons sieht sich Vorwürfen der Wettmanipulation ausgesetzt.

Gegen den baldigen Free Agent Malik Beasley werden laut eines Berichts von Shams Charania von ESPN von der US-Staatsanwaltschaft wegen Wettmanipulation im Zusammenhang mit NBA-Spielen Ermittlungen eingeleitet.

Beasley, der die Saison 2024-25 bei den Detroit Pistons an der Seite von Dennis Schröder verbracht hatte, wurde bislang noch nicht angeklagt. Die Ermittlungen der Bundesbehörden konzentrieren sich jedoch auf Vorwürfe der Wettmanipulation sowie das Platzieren von Wetten auf NBA-Spiele.

Der aktuelle Stand der Vorwürfe

ESPN-Reporter Charania erklärte, dass Beasleys mutmaßliche Wetten während der Saison 2023-24 stattgefunden haben sollen.

Da die offizielle Free Agency am Montag beginnt, war Beasley nach einer starken Saison in Detroit eigentlich auf dem besten Weg, einen der größten Verträge seiner bisherigen Karriere zu unterzeichnen. Charania berichtete, dass Beasley vor Bekanntwerden der Ermittlungen gegen ihn in "ernsthaften Gesprächen" über eine Vertragsverlängerung bei den Pistons mit einem Dreijahresvertrag über 42 Millionen Dollar stand.

Diese Gespräche wurden jedoch aufgrund der Ermittlungen wegen Beasleys angeblicher Wetten "auf Eis gelegt". Bis zum Abschluss der Ermittlungen werden diese Auswirkungen auf Beasleys Status als Free Agent und mögliche Verhandlungen haben.

Beasleys Anwalt Steve Haney erklärte am Sonntag gegenüber ESPN, dass "eine Untersuchung keine Anklage ist" und dass der erfahrene NBA-Guard wie in jedem anderen Fall bis zum Beweis seiner Schuld als unschuldig zu betrachten sei.

"Malik hat das gleiche Recht auf die Unschuldsvermutung wie jeder andere auch gemäß der US-Verfassung", sagte Haney gegenüber ESPN. "Bis jetzt wurde er noch keiner Straftat beschuldigt."

NBA-Sprecher Mike Bass vermeldete nüchtern: "Wir kooperieren mit den Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft."

Glücksspiel in der NBA: Nicht die ersten Untersuchungen

In den letzten Jahren gab es einige Ermittlungen wegen Glücksspiels und Wetten gegen NBA-Spieler. Im Jahr 2024 leitete die NBA eine Untersuchung gegen Jontay Porter von den Toronto Raptors wegen "mehrfacher Unregelmäßigkeiten bei Wetten in den letzten Monaten" ein. Die Liga teilte später mit, dass Porter Wettenden Informationen über seinen Gesundheitszustand preisgegeben hatte und absichtlich nicht mehr zum Einsatz kam, während die eingeweihten Wettenden stets auf das "Under" (der Spieler erreicht gewisse Statistiken nicht) setzten.

Die Liga stellte außerdem fest, dass Porter mit dem Konto einer anderen Person Wetten platziert hatte, darunter auch Wetten auf Niederlagen der Raptors. Im April 2024 wurde Porter auf Lebenszeit aus der NBA ausgeschlossen, was auch strafrechtliche Konsequenzen für ihn hatte.

Anfang 2025 gab die NBA außerdem bekannt, dass die Rolle von Terry Rozier von den Miami Heat im Zusammenhang mit einem möglichen Sportwettenskandal aus dem Jahr 2023 von den Bundesbehörden untersucht wird, da hohe Wetten auf den damaligen Hornets-Guard platziert worden waren, bevor er ein Spiel aufgrund einer Verletzung verlassen musste. Rozier durfte jedoch während der laufenden Ermittlungen weiterhin für Miami spielen.

Malik Beasleys: Statistiken und Karriereeinnahmen

Beasley wurde 2016 im NBA-Draft von den Nuggets ausgewählt und spielte seitdem ebenfalls für die Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks. Der 29-Jährige verbrachte die Saison 2024-25 bei den Detroit Pistons, wo er durchschnittlich 16,3 Punkte erzielte und 41,6 Prozent seiner Würfe aus der Distanz traf. Damit spielte er eine wichtige Rolle in einem Team aus Detroit, das zum ersten Mal seit Jahren wieder in die Playoffs zurückkehrte.

Beasley hat laut Spotrac in seiner NBA-Karriere bereits rund 59,95 Millionen Dollar verdient. Zuletzt lief sein Einjahresvertrag über 6 Millionen Dollar bei den Pistons aus.

Sollte Beasley in dieser Offseason tatsächlich den vor den Ermittlungen vermuteten 42-Millionen-Dollar-Deal aus Detroit erhalten, wäre dies sein größter Vertrag seit dem Vierjahresvertrag über 60 Millionen Dollar, den er 2020 bei den Timberwolves unterschrieben hat.