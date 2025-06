Sehr gut bei Jamie Gittens verhandelt, aber... ! Der BVB muss jetzt endlich seine Baustellen im Kader angehen

Borussia Dortmund macht bei Jamie Gittens alles richtig. Nun jedoch muss hochkarätiger Ersatz her - und das ist längst nicht die einzige Dringlichkeit beim BVB.

"Nachdem wir so durch die Saison geirrt sind", wie es Sport-Geschäftsführer Lars Ricken vor einigen Wochen richtigerweise ausdrückte, hat er für Borussia Dortmund ein paar Tage zuvor bereits angekündigt, dass ein Umbruch des Kaders "in diesem Sommer definitiv nicht passieren" wird. Punktuelle Nachbesserungen sind vielmehr die Maßgabe, unter der die BVB-Verantwortlichen um Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl das Transfergeschäft in diesen Tagen und Wochen angehen.