Als klare Titelfavoritinnen gehen die DFB-Frauen nicht in die EM. Dennoch gibt es scharfe Ansagen vor Turnierstart.

Laura Freigang hat mit den deutschen Fußballerinnen den ganz großen Coup bei der Europameisterschaft fest im Blick. "Wir glauben an den Titel", sagte die 27-Jährige am Rande eines Medientermins des EM-Partners Lidl in Berlin.