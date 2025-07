"Ich werde morgen extremen Arschmuskelkater haben": Eva Lys und Laura Siegemund trotzen der Hitze bei Wimbledon

Erfolgreicher Auftakt in Wimbledon: Eva Lys und Laura Siegemund trotzen der Hitze - und stehen in Runde zwei.

Nach zweieinhalb Stunden in der heftigen Mittagshitze nahm sich Eva Lys noch Zeit für die Fans. Bestgelaunt erfüllte die Hamburgerin nach ihrem Premieren-Erfolg in Wimbledon Selfie- und Autogrammwünsche, wenige Minuten zuvor waren ihr vor Freude noch die Tränen in die Augen geschossen. Nach einem Kraftakt steht die 23-Jährige erstmals in der zweiten Runde des Tennis-Klassikers - und sorgte so gemeinsam mit Laura Siegemund für einen erfolgreichen Auftakt der deutschen Frauen.