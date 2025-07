Im Juli findet die Frauen-Europameisterschaft 2025 statt. Doch welcher Sender zeigt die EM-Spiele live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vom 2. bis zum 27. Juli steigt in diesem Jahr die Europameisterschaft der Frauen. 16 Nationen kämpfen bei dem Turnier in der Schweiz um den EM-Titel. Mit dabei ist auch das DFB-Team, das in der Gruppe B an den Start geht.

Welcher TV-Sender die EM-Spiele live zeigt, verrät Euch SPOX.