Der Große Preis auf dem Red-Bull-Ring bleibt der Königsklasse lange Zeit erhalten. Nur Miami kann in Sachen Vertragslaufzeit mithalten.

Die Formel 1 wird auch in den kommenden 16 Jahren in Österreich gastieren. Wie wenige Stunden vor dem Grand Prix am Sonntag bekannt gegeben wurde, ist der Vertrag mit dem Red-Bull-Ring bis einschließlich 2041 ausgeweitet worden.