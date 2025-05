Die viermalige Olympiasiegerin und 14-malige Weltmeisterin Therese Johaug hat das Ende ihrer Karriere verkündet.

Die Langlauf-Königin dankt ab: Therese Johaug aus Norwegen beendet ihre erfolgreiche Karriere und verzichtet so auf mögliche weitere Medaillen bei den Olympischen Winterspielen nächstes Jahr in Italien. Das gab die 36-Jährige am Montag bei Instagram bekannt.