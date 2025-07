Deutschland, Prämien sowie Preisgeld für das DFB-Team bei der Frauen-EM 2025: Wie viel Geld bekommen die deutschen Spielerinnen und haben die Männer mehr kassiert?

Das DFB-Team tritt in diesem Sommer bei der Frauen-EM 2025 an. Doch wie viel Geld bekommen eigentlich die deutschen Spielerinnen im Laufe des Turniers? Die Antwort verrät Euch SPOX.

Deutschland ist in diesem Sommer bei der Europameisterschaft der Frauen im Einsatz. Das Turnier in der Schweiz, an dem insgesamt 16 Teams teilnehmen, geht vom 2. bis zum 27. Juli über die Bühne.

Mit insgesamt acht gewonnen Titeln ist Deutschland der Rekordsieger der Frauen-EM. Und auch in diesem Jahr zählt das Team von Bundestrainer Christian Wück zu den Mitfavoritinnen. Der letzte EM-Titel der DFB-Frauen liegt allerdings schon zwölf Jahre zurück, zuletzt war Deutschland bei der EM 2013 siegreich. Ein diesjähriger Triumph in der Schweiz würde sich für die deutschen Spielerinnen auch finanziell lohnen - auch wenn die DFB-Frauen deutlich weniger Geld kassieren als noch die Männer-Auswahl im vergangenen Jahr.

Doch wie hoch sind die Prämien und das Preisgeld für die DFB-Frauen?hat die Antwort.