"Ich bin ein guter Gesprächspartner": NFL-Legende Tom Brady erklärt seine Rolle bei den Las Vegas Raiders

Die Las Vegas Raiders wollen endlich wieder erfolgreich werden. Minderheitseigentümer Tom Brady weiß, worauf es ankommt und verrät, was er dazu beitragen will.

Tom Brady hat in seiner Spielerkarriere viel erlebt. Der siebenfache Super-Bowl-Sieger und fünffache Super-Bowl-MVP wird in Football-Kreisen gerne als "GOAT" bezeichnet. Auch nach seinem Karriere-Ende hat der Superstar noch nicht genug vom Football. Mittlerweile ist er Minderheitseigentümer bei den Las Vegas Raiders und will dem Team wieder in die Erfolgsspur helfen.