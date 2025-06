Kapitänin Giulia Gwinn fehlte zum Start des Trainings am Samstag im EM-Trainingslager in Herzogenaurach – das steckt dahinter.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist seit Donnerstagabend in Herzogenaurach, um sich auf die Europameisterschaft in der Schweiz vorzubereiten. Doch der Trainingsstart verlief nicht ganz reibungslos – und ausgerechnet Kapitänin Giulia Gwinn stand im Mittelpunkt. Sie verpasste den Trainingsauftakt am Samstagmorgen.