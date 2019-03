Der Teambewerb im Weltcup-Finale: Livestream und Liveticker

Die Ski-Saison 2018/2019 neigt sich dem Ende zu. Nach den beiden Speed-Disziplinen, wo mit Nicole Schmidhofer auch eine Österreicherin ihre Weltcup-Kugel abholen durfte, steigt am heutigen Freitag der Teambewerb (ab 12:00 im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Rennen im Livestream zu sehen ist.

Das andorranische Soldeu ist erstmals Schauplatz eines Weltcup-Finales. Der Teambewerb findet traditionell auch beim Finale statt, 2018 in Aare belegte das österreichische Sextett um Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Manuel Feller, Michael Matt und Marco Schwarz nur den vierten Rang, den Sieg krallte sich das schwedische Team. Bei der Ski-WM in Aare gab es allerdings den starken zweiten Platz.

Weltcup-Finale: Wo und wann findet der Team-Wettbewerb statt?

Der Bewerb findet am Freitag, 15. März um 12:00 statt.

Weltcup-Finale: Team-Event heute live im TV, Livestream

In Österreich überträgt der ORF alle Wettbewerbe des Weltcup-Finales in Soldeu live und in voller Länge. Zudem bietet der Sender einen eigenen Livestream über die TvThek an, sodass ihr auch von unterwegs nichts verpasst.

Des Weiteren könnt ihr das Rennen im ZDF verfolgen, ein Livestream steht hier ebenfalls für euch bereit.

Wer die Rennen weder im TV noch per Stream verfolgen kann, ist mit dem LIVETICKER von SPOX immer auf dem neuesten Stand.

Ski Alpin: So funktioniert der Team-Wettbewerb

Die besten 16 Mannschaften im Nationencup sind für den Team-Wettbewerb startberechtigt. Insgesamt sechs Starter dürfen von jeder Nation nominiert werden, davon mindestens zwei Damen und zwei Herren. Gefahren wird ein Parallel-Slalom im K.o.-System.

Abwechselnd treten die Damen und Herren gegeneinander an, eine Runde besteht dabei aus vier Läufen. Jedes gewonnene Duell bringt dem Team einen Punkt ein. Sollte es ein Unentschieden geben, zwei Teilnehmer haben die selbe Laufzeit, dann erhalten beide Teams den Punkt. Bei einem Punktegleichstand werden die Laufzeiten der schnellsten Dame und des schnellsten Herrens der jeweiligen Mannschaft addiert, das Team mit der besseren Zeit gewinnt.

Im Achtelfinale tritt die Mannschaft auf Platz 1 im Nationencup gegen den 16. Rang an, dieses Format wird so beibehalten. Das jeweils schwächer platzierte Team muss ihre/n Läufer/in zuerst aufstellen, daraufhin kann sich der Gegner entscheiden.

