Lake Louise: Max Franz gewinnt erste Abfahrt der Saison

Der Kärntner Max Franz hat am Samstag in Lake Louise einen Start-Ziel Sieg gelandet und zum zweiten Mal in seiner Karriere ein Weltcuprennen gewonnen. Der WM-Dritte setzte sich mit Startnummer eins in der ersten Saison-Abfahrt vor Christof Innerhofer (+0,28 Sek.) und Dominik Paris (0,54) aus dem italienischen Team durch. Platz vier ging an den Oberösterreicher Vincent Kriechmayr (0,57).

Franz ist der erste österreichische Abfahrtssieger in Lake Louise seit Michael Walchhofer 2010. Nach 35 Läufern lag am Samstag auch Matthias Mayer als Achter in den Top Ten - ex aquo mit Aksel Lund Svindal, die in Lake Louise so erfolgsverwöhnten Norweger wurden dieses Mal schwer geschlagen.

Weitere Infos folgen in Kürze - das Ergebnis im Überblick.