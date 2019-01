Kitzbühel: Clement Noel gewinnt Slalom - Marcel Hirscher Zweiter

Clement Noel hat am Samstag den Slalom von Kitzbühel gewonnen. Der 21-jährige Franzose setzte sich am Samstag 0,29 Sekunden vor dem Gesamtweltcup-Führenden Marcel Hirscher durch, der von Rang neun nach dem ersten Durchgang noch den Sprung auf das Podest schaffte. Für den Halbzeit-Zweiten Noel war es der zweite Weltcupsieg. Dritter wurde der Franzose Alexis Pinturault (+0,36). Hier geht's zum gesamten Endergebnis im Slalom vom Kitz.

"Es passt ganz gut am Ende des Tages. Zweiter Durchgang war ganz okay. Ich bin teilweise am Verzweifeln im ersten Durchgang. Wahrscheinlich fahr ich einfach schlecht. Das Positive ist, sieben Plätze gut gemacht zu haben. Mit der Kulisse hatten wir ein Rennen, das wir lange in Erinnerung behalten", sagte Hirscher. "Es ist zwar nicht der Optimalfall, aber ich freue mich auf die Siegerehrung am Abend und fahre zufrieden nach Hause."

"Es ist wunderbar, mein erster Sieg in Wengen und jetzt auch in Kitzbühel. So eine Kulisse habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn dieses Rennen ein Österreicher gewinnt", sagte der Sieger Noel. "Ich habe es schon vor zwei Jahren gesagt: Da kommt ein Guter", sagte Hirscher über den Franzosen.

Hirscher behält nach Kitzbühel aber dennoch die Führung im Slalom- und Gesamtweltcup.

© GEPA

Marco Schwarz Fünfter - Manuel Feller ausgeschieden

Marco Schwarz beendete das Rennen als zweitbester Österreicher auf Platz fünf. "Ich habe im Mittelteil nicht genug Risiko genommen, unten habe ich aber drei Zehntel gutgemacht", freute sich Schwarz. Michael Matt (8./1,01) und Christian Hirschbühl (10./1,24) landeten auch noch unter den Top Ten.

Manuel Feller schied bereits im ersten Durchgang aus und musste sich über eine Geldstrafe ärgern. Matthias Graf sammelte erstmals in seiner Karriere Weltcup-Punkte. Am Sonntag folgt in Kitzbühel ein Super-G, am Dienstag steigt der legendäre Nachtslalom in Schladming.