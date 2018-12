Marcel Hirscher gewinnt Riesentorlauf in Val d'Isere

Marcel Hirscher ist nicht zu stoppen. Der ÖSV-Superstar gewinnt den Riesentorlauf in Val d'Isere in überlegener Manier und feiert damit seine bereits 60. Weltcupsieg. Seinen ersten Sieg hat Hirscher vor neun Jahren ebenfalls in Val d'Isere errungen.

Mit einem Respekt-Abstand von 1,18 Sekunden kommt Henrik Kristoffersen auf Platz zwei, Mats Olsson (+ 1,31 Sek.) komplettiert das Stockerl. Lokalmatador Alexis Pinturault (+ 1,46 Sek.) muss sich mit Rang vier begnügen. Zan Kranjec, Zweiter nach dem 1. Durchgang, fällt auf Rang neun zurück.

Manuel Feller wird mit einem Rückstand von 2,22 Sekunden Elfter, Philipp Schörghofer (+2,77) wird 20., Roland Leitinger (+2,90) 23.

