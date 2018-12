Marcel Hirscher geschlagen! Stefan Luitz gewinnt Riesenslalom in Beaver Creek

Marcel Hirscher hat den Sieg im Riesenslalom von Beaver Creek verpasst. Der Seriensieger im Gesamtweltcup musste sich am Sonntag in den USA Stefan Luitz aus Deutschland geschlagen geben und belegte Platz zwei (+0,14). Den dritten Rang belegte überraschend der Schweiter Thomas Tumler (+0,51).

"Zwei, drei Rutscher im Zielhang waren nicht ideal. Stefan hat jetzt endlich seinen ersten Sieg. Es ist ihm vom Herzen zu vergönnen", sagte Hirscher nach dem Rennen beim ORF.

Eine immer schlechter werdende Piste beeinträchtigte die Entscheidung im zweiten Durchgang. Dadurch war es etwa Tumler möglich, nach einem schwachen ersten Lauf sich noch deutlich zu verbessern.

Marcel Hirscher kritisiert Piste - Luitz lobt Organisatoren

"Die Piste ist für einen Weltcup sehr am Limit. Ich kenne soetwas eigentlich nicht", sagte Hirscher, "aber man muss damit umgehen können." Eine Meinung, mit der sich Hirscher wohl von der Konkurrenz unterscheidet. "Die Piste ist noch in einem sehr guten Zustand, großes Lob an die Organisatoren", sagte etwa Luitz.

Einzige weitere Österreicher in der Wertung des Riesentorlaufs waren Johannes Strolz auf Platz 23 und Philipp Schörghofer auf 29. Dominik Raschner schied im zweiten Durchgang aus, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Roland Leitinger hatten die Finalteilnahme verpasst.

Unter den Ausgeschiedenen des ersten Laufes waren Mitfavorit Manuel Feller, Daniel Meier und Stefan Brennsteiner zu finden.

Mikaela Shiffrin komplettiert den Ski-Grand-Slam! Diese Skifahrer sind die Könige des Skisports © GEPA 1/13 Mikaela Shiffrin hat am Sonntag Sportgeschichte geschrieben. Mit ihrem Sieg im Super-G von Lake Louise reiht sich die US-Amerikanerin unter jene Skiläufer ein, die mindestens ein Rennen in jeder Disziplin gewonnen haben. SPOX zeigt den illustren Kreis. © getty 2/13 Anja Paerson - 42 Weltcup-Siege: 6 Abfahrten, 4 Super-Gs, 11 Riesenslaloms, 18 Slaloms, 3 Kombinationen. © getty 3/13 Janica Kostelic - 30 Weltcup-Siege: 1 Abfahrt, 1 Super-G, 2 Riesenslaloms, 20 Slaloms, 6 Kombinationen. © getty 4/13 Pernilla Wiberg (Schweden) - 24 Weltcup-Siege: 2 Abfahrten, 3 Super-Gs, 2 Riesenslaloms, 14 Slaloms, 3 Kombinationen. © GEPA 5/13 Petra Kronberger (Österreich) - 16 Weltcup-Siege: 6 Abfahrten, 2 Super-Gs, 3 Riesenslaloms, 3 Slaloms, 2 Kombinationen. © getty 6/13 Lindsey Vonn - 82 Weltcup-Sieg: 43 Abfahrten, 28 Super-Gs, 4 Riesenslaloms, 2 Slaloms, 5 Kombinationen. © getty 7/13 Tina Maze (Slowenien) - 26 Weltcup-Siege: 4 Abfahrten, 1 Super-G, 14 Riesenslaloms, 4 Slaloms, 3 Kombinationen. © getty 8/13 Mikaela Shiffrin (USA) - 45 Weltcup-Siege: 1 Abfahrt, 1 Super-G, 6 Riesenslaloms, 34 Slaloms, 1 Kombination. © getty 9/13 Kjetil Andre Aamodt - 21 Weltcup-Siege: 1 Abfahrt, 5 Super-Gs, 6 Riesenslaloms, 1 Slalom, 8 Kombinationen. © getty 10/13 Bode Miller - 33 Weltcup-Siege: 8 Abfahrten, 5 Super-Gs, 9 Riesenslaloms, 5 Slaloms, 6 Kombinationen. © getty 11/13 Marc Giradelli (Luxemburg) - 46 Weltcup-Siege: 3 Abfahrten, 9 Super-Gs, 7 Riesenslaloms, 16 Slaloms, 11 Kombinationen. © GEPA 12/13 Günther Mader - 14 Weltcup-Siege: 1 Abfahrt, 6 Super-Gs, 2 Riesenslaloms, 1 Slalom, 4 Kombinationen. © getty 13/13 Pirmin Zurbriggen (Schweiz) - 40 Weltcup-Siege: 10 Abfahrten, 10 Super-Gs, 7 Riesenslaloms, 2 Slaloms, 11 Kombinationen.

Herren-Ski-Weltcup-Kalender 2018/2019