Marcel Hirscher gewinnt Riesenslalom in Alta Badia - Manuel Feller Vierter

Marcel Hirscher hat am Sonntag den Riesenslalom von Alta Badia (Italien) gewonnen. Nachdem der 29-Jährige bereits nach dem ersten Durchgang mit rund einer Sekunde in Führung lag, ließ er in der Entscheidung nichts mehr anbrennen und feierte seinen sechsten Sieg auf der Gran Risa in Folge.

Zweiter wurde der Franzose Thomas Fanara, der bereits 2,53 Sekunden Rückstand aufwies. Es war der größte Vorsprung, der je in Alta Badia erzielt wurde. Fanaras Landsmann Alexis Pinturault wurde Dritter (+2,69).

"Ich fahre volle Attacke", sagte Hirscher. "Es klingt blöd, aber es hat sich nicht so gewaltig angefühlt. Es hat recht gerattert, aber daher kommt dann auch die gute Zeit."

Der Halbzeit-Vierte Manuel Feller erwischte eine fehlerhafte zweite Fahrt, belegte aber dennoch Platz vier (+2,72). "Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Bock noch um das Podest mitkämpfen kann. Das wurmt jetzt umso mehr", meinte der Tiroler.

Henrik Kristoffersen fiel mit einer verbissenen Fahrt im zweiten Durchgang von Platz vier noch deutlich auf Rang 14 (+3.65) zurück.

Marcel Hirscher: (K)ein Sieg hinter Moser-Pröll

Damit übernahm Hirscher die Führung im Gesamtweltcup, er hat 380 Punkte auf dem Konto und damit 40 mehr als sein Landsmann Max Franz (340), Dritter ist der Norweger Aksel Lund Svindal (333).

Offiziell fehlt Marcel Hirscher nun nur noch ein Sieg auf Landsfrau Annemarie Moser-Pröll (62). Allerdings könnte ihm nachträglich noch der Gewinn des Riesentorlaufs in Beaver Creek zugesprochen werden, womit er bereits gleichgezogen hätte.

Die Ski-Weltverband (FIS) hatte den deutschen Sieger Stefan Luitz wegen Anwendens einer unerlaubten Methode disqualifiziert, allerdings bekam der DSV vom Weltverband bis zum 26. Dezember Zeit für eine Stellungnahme.

Marco Schwarz konnte nach seiner beachtlichen Leistung aus dem ersten Durchgang nichts mit nach Hause nehmen. Hatte er sich mit Startnummer 71 als 17 qualifiziert, schied er im Finale aus. Ebenso wie Stefan Brennsteiner. Roland Leitinger landete auf Rang 23, Philipp Schörghofer auf 26.

Hirscher siegt erneut: Weltcup-Kalender 2018/2019

