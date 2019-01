Marcel Hirscher lobt Marco Schwarz: "Er kann die große Kugel holen"

Der Kärntner Marco Schwarz befindet sich aktuell in bestechender Form. Nach dem Sieg in der Kombi nimmt der zweifache Halbzeitführende heute in Wengen (ab 10:15/im SPOX-LIVETICKER) seinen ersten Spezial-Slalom-Triumph in Angriff.

In der Kronen Zeitung meinte Schwarz, zwar würde das gesteigerte Medieninteresse natürlich einiges an Substanz kosten, aktuell fühle er sich im Starthaus aber frisch: "Ich werde auch im Wengen-Slalom befreit reingehen. Ich freu mich natürlich, dass es so mega läuft."

Mega könnte es für den 23-Jährigen noch länger laufen, glaubt man der Einschätzung des österreichischen Ski-Außerirdischen Marcel Hirscher. Der siebenfache Gesamtweltcupsieger kann - so früh wie noch nie in seiner Karriere - heute die Tausend-Punkte-Marke überschreiten, der achte Erfolg im Gesamtweltcup hintereinander wird ihm nicht mehr zu nehmen sein. In Zukunft, glaubt Hirscher, könnte aber Schwarz ein Kontrahent werden: "Die Kombi hat Marco souverän und verdient gewonnen. Dieser Bursche hat das Zeug, in Zukunft den Gesamtweltcup zu holen."

Herren-Ski-Weltcup-Kalender 2018/2019

* Ersatz für Sölden

** Ersatz für Val d'Isere

*** Stefan Luitz disqualifiziert