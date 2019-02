Marco Schwarz Dritter bei City-Event in Stockholm, Marcel Hirscher holt Slalom-Weltcup

Marco Schwarz belegt beim als Parallel-Slalom ausgetragenen City-Event in Stockholm den dritten Rang hinter Ramon Zenhäusern und Andre Myhrer. Marcel Hirscher wird Sechster und fixiert damit zum sechsten Mal in seiner Karriere den Slalom-Weltcup.

Bei den Damen triumphiert Mikaela Shiffrin vor Christina Geiger und holt damit ebenfalls die Slalom-Kristallkugel.

Es ist Hirschers 18. Kristallkugel, hat er doch bereits sieben im Gesamt- und fünf im Riesentorlauf-Weltcup. In beiden Wertungen liegt der seit Sonntag erfolgreichste WM-Teilnehmer aller Zeiten auch aktuell in Front und hat beste Chancen, in dieser Saison noch den 20e