Rund um Olympia: Alle Entscheidungen vom 5. August im Liveticker

Nach "nur" zwei Bronzemedaillen am Mittwoch sind die Medaillenchancen an Tag 13 für das deutsche Olympiateam wieder deutlich größer. Wo es für Edelmetall gereicht hat und alles Weitere erfahrt Ihr hier bei Rund um Olympia.

Olympia, Tag 13: Der Zeitplan

Das Wichtigste vom Tag:

Sportart Entscheidungen Freiwasser Machtdemonstration! Wellbrock schwimmt über 10km zu Gold

Uhrzeit Wettbewerb ab 3.30 Uhr Hockey Männer, Spiel um Platz 3, Deutschland vs. Indien ab 4 Uhr Tischtennis Frauen, Mannschaft, Spiel um Platz 3, Deutschland vs. Hongkong ab 4.43 Uhr Kanu-Finals ab 5.30 Uhr Skateboard Männer, Finale ab 8 Uhr Wasserspringen Frauen, Finale ab 8.30 Uhr Bahnrad Männer, Omnium ab 9.06 Uhr Bahnrad Frauen, Keirin ab 9.30 Uhr 20 Kilometer Gehen, Finale ab 14.20 Uhr Siebenkampf der Frauen, 800-Meter-Lauf ab 14.40 Uhr Zehnkampf der Männer, 1500-Meter-Lauf

2.32 Uhr - Skateboard: Fünf der 20 Skateboarder sind durch.Zion Wright (67,21 Punkte) führt vor Heimana Reynolds (63,09 Punkte), beide USA.

2.26 Uhr - Zehnkampf: So schaut's nach sechs Disziplinen aus: 1. Damian Warner (Kanada) 5767 Punkte, 2. Ashley Moloney (Australien) 5605, 3. Pierce Lepage (Kanada) 5454, 4. Kevin Mayer (Frankreich) 5327, 5.Garrett Scantling (USA), 13. Kai Kazmirek 5133.

2.23 Uhr - Kanu: Viermal wird heute noch Gold im Kanusport vergeben, auch aus deutscher Sicht darf gleich mehrfach gehofft werden. Los geht es mit den Halbfinalläufen im Kajak-Einer über 200 Meter, hier noch ohne deutsche Sportler.

2.20 Uhr - Zehnkampf: Frank Busemann hat wieder einen olympischen Rekord weniger. Damian Warner läuft eine 13,46 und baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Ganz stark! Derweil starten Jungfleisch und Onnen in die Hochsprungquali. Die 1,82m sitzen, fürs Finale sind allerdings 1,95m gefordert.

2.13 Uhr - Golf: Währenddessen gibt es schlechte Nachrichten von Sophia Popov, die auf den Bahnen zwei und drei ein Bogey spielt.

2.13 Uhr - Skateboard: Bei dem männlichen Skatern kämpft im Ariake Park jetzt der Deutsche Tyler Edtmayer um die Finalquali. Erschwert wird dieses Unterfangen allerdings von einem Armbruch. Acht der 20 Fahrer ziehen in den Endlauf ein, das wird richtig schwer.

2.10 Uhr - Zehnkampf: Eine 14,5 hatte Kazmirek angestrebt, letztlich wurde es eine 14,73 und Platz vier. Ordentlich, nicht mehr, nicht weniger. Das gibt 882 Punkte.

2.05 Uhr - Zehnkampf: Die Entscheidung in der Königsdisziplin wird wohl zwischen Damian Warner aus Kanada und Kevin Mayer aus Frankreich fallen, auch wenn Letzterer derzeit nur Fünfter ist. Mit einem starken Hürdenlauf (13,9) hat er nun den ersten Lauf gewonnen, jetzt ist Kai Kazmirek (13.) dran.

1.57 Uhr: Vorenthalten habe ich Euch, dass in der Leichtathletik auch zahlreiche Qualifikationen und Vorläufe mit deutscher Beteiligung anstehen, so z.B. im Hochsprung der Frauen mit Marie-Laurence Jungfleisch und Imke Onnen ab 2.10 Uhr. Zudem gehen die Geher (sorry für das Wortspiel) um 9.30 Uhr über 20 km auf die Strecke - mit Christopher Linke (immerhin WM-Vierter), Nils Brembach und Leo Köpp.

1.48 Uhr: Und dann? Die Hockey-Herren wollen Bronze holen, die deutschen Tischtennis-Damen auch. Im Kajak-Zweier Hoff/Schopf wartet Edelmetall, ebenso beim Bahnradfahren. Und auch bei der Leichtathletik fallen zahlreiche Entscheidungen, u.a. über 110m Hürden, beim Kugelstoßen oder über 400m bei den Herren. Was für ein geiler Tag!

1.46 Uhr: Wie geht es in den kommenden Stunden weiter. Für die Zehnkämpfer geht es um 2 Uhr mit den 110m Hürden in den zweiten und letzten Tag, leider ohne Niklas Kaul, der verletzungsbedingt aufgeben musste. Da kann es nur heißen: Daumen drücken für Kai Kazmirek! 40 Minuten später nehmen die Siebenkämpferinnen um Caro Schäfer die Wettkämpfe wieder auf, nach tollem Mittwoch sind ganz leise Medaillenhoffnungen angebracht.

1.44 Uhr - Golf: Da es ansonsten noch ruhig ist, gehen wir kurz aufs Grün. Die zweite Runde steht an, während Caroline Masson erst um ca. 3 Uhr abschlägt, ist Sophia Popov bereits unterwegs. Los geht es mit Par.

1.41 Uhr - Freiwasser: Es ist das neunte Gold für Deutschland, das Platz sieben in der Medaillenwertung zementiert (gefolgt von Frankreich mit sechsmal Gold). Und das muss es ja heute bei weitem nicht gewesen sein.

1.38 Uhr - Freiwasser: Genialer Start in den Tag, es ist das erste Gold im Freiwasser seit Peking 2008. "Das ist mein persönliches Sommermärchen", sagte Wellbrock im Anschluss im ZDF: "Das Ziel war eine Medaille, auf Gold hatte ich nicht spekuliert. Vielleicht habe ich den kleinen Dämpfer über 800 m gebraucht, um heute so stark zurückzukommen."

1.30 Uhr - Freiwasser: Und was für eine unfassbare Machtdemonstration hat Wellbrock gezeigt! Von vorne ging der Deutsche das Rennen an, setzte sich knapp einen Kilometer vor Schluss auf über zehn Sekunden ab und ließ sich das nicht mehr nehmen. Gold vor dem Ungar Kristof Rasovszky und Europameister Gregorio Paltrinieri aus Italien. Was für ein Auftakt in den Donnerstag!

1.25 Uhr: Den Auftakt machen wie am Mittwoch die Freischwimmer, dieses Mal bei den Herren. Florian Wellbrock hoffte über die zehn Kilometer auf den ganz großen Wurf, nachdem dieser über 800 Meter (4.) und 1.500 Meter (Bronze) jeweils auf der letzten Bahn noch verspielt wurde. Mit dabei war aus deutscher Sicht auch Rob Muffels.

1.20 Uhr: Tag 13 bei Olympia steht an, hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker mit allen Geschehnissen des Tages. Nachdem gestern abgesehen von zwei Bronzemedaillen nicht viel zu holen war (außer das Finale bei den Tischtennis-Herren!), soll es heute wieder anders aussehen. Und die Chancen stehen gut!

