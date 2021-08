Olympia-Silber für Hoff/Schopf im Kajak-Zweier

Das "Generationenboot" hat den deutschen Rennsport-Kanuten die zweite Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio beschert. Im Kajak-Zweier landeten Routinier Max Hoff (38) und Youngster Jacob Schopf (22) über 1000 m im Finale hinter der Konkurrenz aus Australien auf dem zweiten Platz. Bronze ging auf dem Sea Forest Waterway an Tschechien.

"Ich bin gerade sehr emotional", sagte Hoff mit Tränen in den Augen: "Ich freue mich tierisch über die Silbermedaille. Das war mein letztes großes Rennen. Klar hätten wir es gerne mit Gold beendet, aber ich habe jetzt den Medaillensatz voll."

Hoff (Essen), Olympiasieger in Rio im Kajak-Vierer und Bronzemedaillengewinner im K1 von London, hatte zusammen mit Schopf vor zwei Jahren bei der WM in Szeged im K2 triumphiert. Am Dienstag verpasste der Potsdamer Schopf bei seiner Olympia-Premiere im Einer über 1000 m als Vierter Edelmetall hauchdünn. Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel und Tim Hecker holten ebenfalls am Dienstag dagegen im Canadier-Zweier Bronze.

Die deutschen Kajak-Frauen verpassten im Einer am Donnerstag deutlich den Endlauf. Sabrina Hering-Pradler (Hannover) paddelte im B-Finale auf Rang zwei, Jule Hake (Lünen) wurde im C-Finale Zweite. Canadier-Spezialistin Lisa Jahn kam im B-Finale nicht über Rang fünf hinaus.