Im zweiten Halbfinale der Basketballer treffen heute Frankreich und Slowenien aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie bei den Olympischen Spielen im Liveticker verfolgen.

Die Franzosen, die im ersten Vorrundenspiel die US-Amerikaner besiegten, stehen im Halbfinale und müssen gegen die Slowenen um Mavericks-Star Luka Doncic ran. Wer trifft im Olympia-Finale auf die USA? Das erfahrt Ihr hier.

Frankreich vs. Slowenien: Basketball Halbfinale bei Olympia 2021 heute im Liveticker

Vor Beginn: Das erste Halbfinalspiel wurde heute bereits bestritten. Die Amerikaner setzten sich ohne große Probleme gegen Australien mit 97:78 durch und stehen damit als erster Finalist fest. Die Franzosen und die Slowenen kämpfen um das zweite Finalticket. Für Frankreich gilt es heute den slowenischen Starspieler Luka Doncic von den Dallas Mavericks unter Kontrolle zu bringen.

Vor Beginn: Um 13 Uhr geht das Duell in der Saitama Super Arena los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Basketball-Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio zwischen Frankreich und Slowenien.

Frankreich vs. Slowenien: Basketball Halbfinale bei Olympia 2021 heute im TV und Livestream

Das ZDF überträgt das Spiel als Teil der Sendung "sportstudio live - Olympia" im Free-TV. Wer die Partie live und in voller Länge sehen möchte, kann dies gratis mit dem Livestream in der ZDFMediathek tun. Ebenso hat auch die ARD Frankreich gegen Slowenien live und in voller Länge im kostenlosen Livestream im Angebot.

Auch Eurosport überträgt Olympia sowohl im Free-TV als auch im Livestream. Im Gegensatz zu den Streams der öffentlich-rechtlichen Sender ist der Livestream von Eurosport jedoch kostenpflichtig. Nicht jedoch, wenn Ihr DAZN-Kunden seid. Denn dann sind dank der Kooperation zwischen den beiden Sportanbietern Eurosport 1 und Eurosport 2 bei Abo-Abschluss bereits Teil des DAZN-Angebots.

