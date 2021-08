Basketball: K.o.-Runde bei Olympia 2021 - Spielplan, Termine, Ansetzungen, Finale

Das olympische Basketball-Turnier geht mit der K.o.-Runde in seine entscheidende Phase. Wir geben Euch alle Informationen zum Spielplan, den Terminen und den weiteren Ansetzungen auf dem Weg ins Finale.

Basketball: K.o.-Runde bei Olympia 2021 - Spielplan, Termine, Ansetzungen

Hochkarätiger Basketball mit vielen Stars aus der NBA prägten bei den Olympischen Spielen in Tokio bisher das Turnier der Männer. In diesem spielen ab Dienstag, 3. August, noch acht Mannschaften in der K.o.-Runde um die Medaillen. Neben den USA, Spanien, Frankreich, Australien, Slowenien, Argentinien und Italien gehört auch Deutschland noch zu den acht im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften.

Deutschland qualifizierte sich als einer der zwei besten Gruppendritten für das Viertelfinale. In diesem trifft das Team von Bundestrainer Henrik Rödl in der Nacht auf Dienstag um 3 Uhr deutscher Zeit auf Slowenien. Dreh- und Angelpunkt im slowenischen Team ist Superstar Luka Doncic von den Dallas Mavericks. Ihn muss das DBB-Team wenigstens versuchen zu kontrollieren, um eine Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu haben.

Olympia, Basketball: Das Viertelfinale im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 3. August 3 Uhr Deutschland Slowenien 3. August 6.40 Uhr Spanien USA 3. August 10.20 Uhr Frankreich Italien 3. August 14 Uhr Argentinien Australien

Basketball, Olympia: Der weitere Spielplan mit Halbfinale, Spiel um Platz 3, Finale

In der K.o-Runde gibt es keine großen Pausen mehr. Nur zwei Tage nach dem Viertelfinale finden die beiden Halbfinalspiele statt, wieder nur zwei Tage später, am 7. August, finden das Spiel um Platz 3 und das Finale statt. Dieses findet übrigens vor dem Spiel um Platz 3 statt. Sollte Deutschland im Viertelfinale gegen Slowenien gewinnen, wäre im Halbfinale entweder Italien oder Frankreich der Gegner.

Spiel Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Halbfinale 1 5. August 6.15 Uhr Sieger Italien - Frankreich Sieger Deutschland - Slowenien Halbfinale 2 5. August 13 Uhr Sieger Spanien - USA Sieger Australien - Argentinien Spiel um Platz 3 7. August 13 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Finale 7. August 4.30 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

Basketball bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Noch bis 8. August werden die Olympischen Spiele im Free-TV von Eurosport und im täglichen Wechsel von der ARD und dem ZDF übertragen. Auf diesen Sendern könnt Ihr in den kommenden Tagen auch das ein oder andere Basketballspiel live sehen.

Kostenlose Livestreams zu den noch folgenden Basketballspielen findet Ihr in der ZDFMediathek unter sportschau.de und Joyn. Auf diesen laufen die Spiele garantiert ohne Unterbrechung in voller Länge durch.

Olympia 2021: Der Kader der deutschen Basketballer