Olympia 2021 - Kurs 9000 Punkte: Zehnkämpfer Warner weiter klar in Führung

Zehnkämpfer Damian Warner eilt weiter dem Olympiasieg und der magischen 9000-Punkte-Marke entgegen. Nach acht Disziplinen führt der 31 Jahre alte Kanadier in Tokio mit 7490 Punkten das Feld souverän an und geht mit 231 Punkten Vorsprung auf den Australier Ashley Moloney in den Speerwurf (12.15/13.20 Uhr MESZ) und den abschließenden 1500-m-Lauf (14.40 Uhr MESZ).

Dritter ist Warners Landsmann Pierce Lepage (7175) vor dem französischen Weltrekordler Kevin Mayer. Mit den abschließenden Leistungen seines besten Karriere-Wettkampfes im Mai in Götzis würde Warner auf 8996 Punkte kommen, Mayer mit den Werten seines Weltrekordes (9126) auf 8752.

Warner glänzte am Donnerstag mit einem starken Rennen über 110 m Hürden, in dem er mit 13,46 Sekunden die olympische Zehnkampf-Bestmarke von Frank Busemann von Atlanta 1996 um eine Hundertstel verbesserte. Mayer zeigte mit 5,20 m einen gewohnt starken Stabhochsprung, blieb aber 25 Zentimeter unter seinem Wert beim Weltrekord vor drei Jahren.

Der verbliebene deutsche Starter Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) liegt mit 6702 Punkten auf Platz 15. Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) war am Mittwoch auf Medaillenkurs liegend beim 400-m-Lauf wegen einer Fußverletzung ausgestiegen.

Warner hatte in Götzis 8995 Punkte erzielt und den Einzug in den 9000er-Klub knapp verpasst. Diesem gehören neben Mayer der Amerikaner Ashton Eaton (9045) und der Tscheche Roman Sebrle (9026) an.