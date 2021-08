Olympia 2021 - Bahnrad: Emma Hinze scheidet im Keirin im Halbfinale aus

Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze (Cottbus) hat bei den Olympischen Spielen eine Medaille im Keirin klar verpasst. Die 23-Jährige, die im Teamsprint am Montag Silber gewonnen hatte, scheiterte im Halbfinale am Donnerstag und fährt nur um die Ränge sieben bis zwölf.

Hinze belegte in der Vorschlussrunde lediglich den letzten Platz ihres Laufs, die jeweils drei besten der zwei Durchgänge qualifizierten sich für das Rennen um Gold. Hinzes Teamsprint-Partnerin Lea-Sophie Friedrich (Dassow) war bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Im Sprint am Sonntag bleibt Hinze noch eine weitere Chance auf olympisches Edelmetall.

Nur noch minimale Chancen auf eine Medaille im Izu Velodrome hat Roger Kluge (Eisenhüttenstadt). Der 35 Jahre alte Routinier, der bei der Tour de France im Vorfeld der Spiele in Japan gestürzt war, steht zur Halbzeit im Omnium auf dem 13. Rang. Das Podest ist vor dem Ausscheidungsfahren sowie dem abschließenden Punktefahren bereits 38 Punkte entfernt.

Maximilian Levy (Cottbus) setzte sich im Sprint-Achtelfinale gegen den Neuseeländer Sam Webster durch und ist noch am Donnerstag im Kampf um die Vorschlussrunde gegen Jack Carlin (Großbritannien) gefordert. Den ersten Lauf verlor Levy nach einem taktischen Fehler deutlich, die Entscheidung in den Halbfinals steht ab 10.50 Uhr MESZ an.