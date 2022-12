Darts WM 2023 live: Alle Infos zur Weltmeisterschaft im Liveblog

Es ist wieder soweit! Im Londoner Ally Pally kämpft die Darts-Elite um den wichtigsten Titel ihrer Zunft: die Weltmeisterschaft. Vom 15. Dezember bis 3. Januar dauert das Turnier der Superlative. Die wichtigsten Ergebnisse, Rekorde News und Geschichten, erfahrt Ihr hier im Liveblog zur Darts-WM 2023.

Donnerstag, 15.12., 18.20 Uhr: Die Darts-WM könnt Ihr bei SPOX hier im Liveblog, in zahlreichen Livetickern zu ausgesuchten Matches (z.B. Hempel, Freitag 22 Uhr) und den wichtigsten News verfolgen. Dazu gibt es Videos der Highlights aus dem Ally Pally.

Donnerstag,15.12., 18.15 Uhr: Jetzt ein Blick auf das heutige Abendprogramm:

Datum Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit Runde Sets Do., 15.12. Mickey Mansell Ben Robb 20 Uhr 1. Runde Best of 5 Do., 15.12. Keane Barry Grant Sampson nach Spiel 1 1. Runde Best of 5 Do., 15.12. Jermaine Wattimena Nathan Rafferty nach Spiel 2 1. Runde Best of 5 Do., 15.12. Peter Wright Mickey Mansell / Ben Robb nach Spiel 3 2. Runde Best of 5

Donnerstag,15.12., 18.10 Uhr: Ein paar Zahlen, Daten und Fakten zur WM kommen jetzt. 96 Spieler aus 28 Nationen gehen im Ally Pally an den Start. 2,5 Millionen Pfund werden insgesamt ausgeschüttet, allein der Sieger erhält eine halbe Millionen Pfund, Stand heute: 573.000 Euro. Titelverteidiger ist wie erwähnt Wright, für die TV-Übertragung hierzulande sind DAZN und Sport1 zuständig. Gespielt wird im Set-Modus, wobei drei Legs für einen Satz gewonnen werden müssen. Je länger das Turnier währt, desto mehr Sätze sind für einen Sieg zu gewinnen: So wird im Halbfinale nach dem Modus Best-of-11 und im Endspiel Best-of-13 gespielt. Drei Sätze reichen zum Weiterkommen in den ersten und zweiten Runde.

Donnerstag, 15.12., 18.05 Uhr: Der erste von drei deutschen Startern greift übrigens am Freitag ins Geschehen ein. Florian Hempel, im vergangenen Jahr sensationell in der 3. Runde, bekommt es mit dem Engländer Keegan Brown am späten Freitagabend zu tun (geplant: 22 Uhr). Im Falle eines Sieges wartet in Luke Humphries kein Geringerer als die Nr. 5 der Order of Merit auf Hempel oder Brown.

Donnerstag, 15.12., 18 Uhr: Der Countdown läuft. In gut zwei Stunden startet im ruhmreichen Alexandra Palace (kurz: Ally Pally) die 1. Runde der Darts-WM 2023. Gleich am ersten Abend ist auch Titelverteidiger Peter Wright mit von der Partie, der zum Abschluss der Eröffnungssession auf den Sieger der Erstrundenpartie zwischen dem Nordiren Michael Mansell und Ben Robb aus Neuseeland treffen wird. So oder so eine Pflichtaufgabe für Snakebite.